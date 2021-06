S'equivoquen de pacient i someten a una dona a un procediment ginecològic invasiu

Una dona va ser sotmesa a un procediment ginecològic invasiu després de ser confosa amb una altra pacient, va revelar un organisme de control de la salut britànic. La Subdivisió d'Investigació de Seguretat Sanitària (HSIB) ha assegurat que no es tracta d'un cas aïllat.





L'error va ser un dels 472 incidents de salut greus reportats a Anglaterra en 2019-20, explica el HSIB en un informe , gairebé la meitat dels quals van ser procediments realitzats en el pacient equivocat o en la part incorrecta el cos.





Hospital a Regne Unit @ep





La dona de 30 anys va rebre una colposcòpia destinada a una altra pacient en lloc de l'avaluació del tractament de fertilitat que havia de realitzar-se després d'assistir a una clínica ambulatòria de ginecologia per a la seva primera cita de fertilitat al juliol de 2019. Es va registrar a recepció a la mateixa temps que un altre pacient arriba per a una colposcòpia, un procediment per a observar el coll uterí.





La infermera va cridar el nom del segon pacient diverses vegades sense resposta, després només el seu primer nom, que sonava com el cognom del primer pacient. La dona va pensar que la infermera l'estava trucant. No es van realitzar altres controls per confirmar la seva identitat i, després de diversos malentesos, se li va aplicar erròniament el procediment invasiu.





No es van adonar l'error fins que la pacient va abandonar la clínica. El personal la va cridar per telèfon de camí a casa per explicar-li el que havia passat i disculpar-se. "La pacient ens va dir que estava tan angoixada després de l'incident que no volia continuar amb el seu tractament de fertilitat", va dir el Dr. Siguin Weaver, subdirector mèdic de HSIB. Finalment va passar a tenir la seva cita de fertilitat.





"Qualsevol procediment invasiu dut a terme incorrectament té el potencial de provocar greus danys físics i psicològics i erosionar la confiança en el sistema nacional de salut", diu Weaver.





"La recomanació de seguretat que hem fet hi és per fomentar canvis cohesius i efectius a nivell nacional, per reduir el risc d'identificació errònia i garantir que el pacient correcte rebi el procediment correcte", assegura el doctor.





Un portaveu del sistema nacional de salut britànic a Anglaterra ha parlat amb The Guardian: "Afortunadament, aquests esdeveniments són extremadament rars i el NHS actualment està fent la seva pròpia revisió d'incidents, ja que els hospitals continuen donant prioritat a la seguretat del pacient ".