Un menor marroquí, greu després de caure des del sostre de la nau on està acollit a Ceuta

L'Institut de Gestió Sanitària (Ingesa) ha evacuat aquest dijous a l'Hospital Puerta del Mar de Cadis a un menor de nacionalitat marroquina que durant la nit s'ha precipitat a terra des del sostre de la nau industrial en la qual està acollit a Ceuta en els voltants de la frontera del Tarajal al costat de diversos centenars de nens i adolescents més que van accedir irregularment a la ciutat durant la crisi desfermada pel país veí a mitjans de maig.





Segons han informat fonts sanitàries, el jove, de 16 anys, va caure d'una alçada de nou metres i pateix politraumatisme cranial i policontusions. El seu estat és "greu".





Hospital Puerta del Mar de Cadis @ep





El Govern de Ceuta ha condicionat tres naus dels polígons del Tarajal en què alberga a més de 400 menors marroquins. Altres cinc-cents es reparteixen entre els mòduls prefabricats de l'alberg provisional de Piniers, el poliesportiu Santa Amelia i els baixos del Centre de Reallotjament Temporal de l'Esperança.





Les autoritats sanitàries han diagnosticat fins aquest dijous un total de 75 positius de covid-19 entre els nens i adolescents marroquins acollits. Catorze d'ells han escapat durant l'última matinada de la nau d'aïllament en què es troben part dels contagiats de la malaltia del coronavirus, però han estat interceptats "ràpidament" per la Policia Local.





El Cos de la Ciutat manté "un dispositiu permanent" a l'entorn de les naus, on els intents de fuga són "constants". A més, s'ha incorporat vigilància privada als recursos d'emergència habilitats per atendre la crisi humanitària generada per l'arribada a la ciutat d'uns 1.500 menors sols les famílies dels quals rebutgen en més d'un 90 per cent dels casos la seva volta.