Sara Carbonero dedica una emotiva felicitació d'aniversari al seu fill Lucas

Aquest dimecres va ser l'aniversari del Lucas, un dels fills de la Sara Carbonero i l'Iker Casillas. Amb motiu d'aquest dia tan especial, la periodista va voler dedicar-li unes boniques paraules al seu petit a les xarxes socials.





"Després de moltes setmanes preguntant si quedava" un mes a punt "per al teu aniversari (el nen dels comptes ...), ha arribat el dia. Un altre aniversari atípic, diferent ciutat, però la mateixa il·lusió", començava Carbonero. Després d'això, va continuar: "I un cop més tot et vindrà bé i seràs el nen més feliç de món perquè "tu manes en el teu dia" i ens regalaràs un grapat de somriures".





La periodista també va voler fer referència al pas ràpid del temps, una cosa que omple de nostàlgia a totes les mares: "A vegades costa acceptar la rapidesa amb què va això, que ara siguis tu el que m'acaricia a mi per dormir, que ja qüestiones o reivindiques amb arguments cada cosa, que tries "Conviene saber" o "qué bonita la vida" com a banda sonora en els viatges i les cantes a ple pulmó una mitjana de 10 vegades cadascuna, que prenguis petites decisions, que moltes d'aquestes vegades vagis a contracorrent, que estiguis descobrint i cultivant el valor de la justícia i l'amistat i siguis un amic fidel".





"Avui et celebrem a tu, a les teves ocurrències i la teva revolució i donem gràcies perquè ens escollissis. Mentre tu demanaràs que no et mirem bufar les espelmes perquè el teu desig sigui secret i tornaràs a fer el" ball de la victòria" al ritme de "Cun Cun Prá", et ficaràs amb tots unes quantes vegades i repetiràs en bucle que ja no ets un nadó. Per molts anys, manollet d'alegria. Gràcies per aquests cinc anys d'explosió d'amor", finalitzava.