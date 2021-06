Puigdemont, sense ganes de tutelar Aragonès i el seu Govern

@EP





L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, ha afirmat aquest dijous que la taula de diàleg sobre el conflicte català és entre governs i que ell no forma part de l'Executiu català, i que tampoc vol "tutelar" al president de la Generalitat, Pere Aragonès, ni al seu Govern.





"És una taula entre dos governs. Jo no sóc al govern català i tampoc tutelo a Govern, jo ni tinc ganes de voler tutelar ni que el meu gest s'interpreti com una tutela a president Aragonès", ha assegurat en roda de premsa des del Parlament Europeu al costat dels exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí, a l'ésser preguntat per si vol participar en la taula de diàleg, després que ERC digués que li agradaria que el seu líder, Oriol Junqueras, sí que hi fos.





Puigdemont ha defensat que ell no està inhabilitat per a fer política, com considera que demostra la decisió de Tribunal General de la UE (TJUE) de paralitzar temporalment l'aixecament de la seva immunitat, i que el "problema" el té el Govern que no li reconeix com un actor polític i un representant escollit per la ciutadania.





"Ja no és responsabilitat nostra participar o deixar de participar-hi, és que les condicions d'un dels interlocutors de la taula de diàleg inhabilita la política. No reconeix l'existència de representants legítims dels catalans i europeus, que estem actuant al Parlament de Europa. El problema el tenen ells, no nosaltres", ha criticat.





Així mateix, ha expressat la seva desconfiança en què el Govern de Pedro Sánchez afronti la taula de diàleg amb voluntat de resoldre el conflicte: "Ells sabran si es queda com sempre en una declaració retòrica o té el coratge que sempre els hem reclamat i mai han tingut de fer propostes polítiques disruptives i transformadores de veritat. Em temo que aquest coratge no el tenen ".





Ha insistit que l'independentisme va a la taula de diàleg a negociar l'amnistia i sobretot l'autodeterminació: "Si el Govern espanyol està disposat a parlar d'això, que esculli amb qui vol parlar, que ho faci i que sobretot l'apliqui".





DEMANA DEIXAR "DE FER PROPAGANDA"



Preguntat sobre els indults i la reforma del delicte de sedició, Puigdemont ha criticat que es parli molt d'això des de fa temps però que no s'hagin demostrat amb fets: "Tothom parla però ningú ha vist res".





Segons ell, fa gairebé dos anys que es parla d'aquest assumpte sense que s'hagi aplicat cap de les dues propostes, pel que ha exigit al Govern ensenyar quin és exactament com vol concedir els indults o reformar la sedició i deixi "de fer propaganda ".





Així mateix, ha reiterat que els indults són una solució personal per als presos de l'1-O però no solucionen el conflicte i ha argumentat que "qui necessita ser indultat és l'Estat espanyol, ja que sap que no pot argumentar què fan nou persones complint penes de entre 9 i 13 anys de presó per organitzar manifestacions i un referèndum ".





Considera que ni l'Estat ni la UE poden explicar aquesta situació, de manera que ha reclamat acabar amb el que ell titlla de repressió i passar a demostrar amb fets la voluntat de diàleg i concòrdia: "No és temps de paraules boniques, és temps de fets bonics".





COMÍN I PONSATÍ



Per la seva banda, Comín ha demanat no especular sobre els possibles indults i, sobre la reforma de la sedició, ha defensat no limitar-la a reduir la pena, sinó també a "detallar de manera precisa" el delicte al Codi Penal.





A més, Ponsatí ha atribuït els indults a que Espanya té un "problema seriós perquè no es poden presentar al món amb presos polítics a la presó" i ha alertat de la pressió que hi ha per part de la dreta espanyola per evitar aquesta mesura.