Celaá dubta que els nens puguin anar sense mascareta al pati de les escoles al setembre

@EP





La ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, ha posat en dubte que els alumnes puguin anar sense mascareta al pati de les escoles a partir del setembre, possibilitat que recentment va apuntar la Comunitat de Madrid. Així mateix, la ministra ha obert la porta perquè els alumnes d'entre 12 i 15 anys es puguin vacunar als centres educatius.





"Les mascaretes han estat essencials per mantenir la salut a les aules i costa pensar que en prescindirem", ha respost Celaá en una entrevista a RNE que ha recollit Europa Press quan li han preguntat per la possibilitat que el seu departament estudiï aquesta opció, tot i que s'ha remès a les decisions del Ministeri de Sanitat.





"El protocol emana de Sanitat, però si hem pogut tenir els centres oberts durant tot el curs, amb només un 0,3 per cent d'aules en quarantena, ha estat per mantenir una disciplina estricta; això no són normes educatives i estem pendents del que se'ns digui amb les mascaretes", ha afegit.





Ha recordat que, no obstant això, es tracta d'un "protocol dinàmic que avança en funció de com avança la pandèmia", però ha insistit que "el més important és que el centre es mantingui obert amb la màxima presencialitat".





Pel que fa a la vacunació dels joves amb més de 12 anys, Celaá no ha descartat que es pugui fer, tot i que ha precisat que la decisió correspon a Sanitat. "Sí, es podria vacunar (als centres educatius). Si s'hi envia el personal sanitari, sí", ha indicat la titular d'Educació.





Quant a les dates per engegar el procés, un cop ho autoritzi l'Agència Europea del Medicament, "es veurà", segons Celaá, "si la vacunació es cursa abans de començar el curs vinent o a començament de setembre".