Emerson, nou jugador del FC Barcelona

FC Barcelona





El FC Barcelona ha anunciat aquest dimecres el fitxatge d'Emerson Royal, que arriba procedent del Betis, equip en què ha estat cedit les dues últimes teporadas. Així, el club blaugrana ha anunciat que exerceix el seu dret a recuperar al lateral.





Emerson és un jove jugador de 22 anys que arriba al Barcelona amb ganes d'aportar velocitat i ajudar-lo en les jugades ofensives per la banda dreta. El brasiler destaca per la seva profunditat i per la seva vocació d'incorporar-se a l'atac: amb el Betis ha marcat 5 gols i ha realitzat 10 assistències als seus companys.