Giró, compromès a preparar un "bon pressupost" de la Generalitat per 2022

@EP





El conseller d'Economia de la Generalitat, Jaume Giró, ha assegurat que el Govern es compromet a treballar des de la setmana que ve per fer un "bon pressupost" de la Generalitat per al 2022, que permeti una prosperitat compartida, el creixement econòmic, social i mediambiental, i que crea sòlid i inclusiu, en les seves paraules.





Ho ha dit en el ple de Parlament d'aquest dijous, després d'una interpel·lació de la diputada del PSC Alícia Romero, que l'instava a presentar com més aviat els comptes per al 2022, i que si calia es fes mitjançant "un procediment d'urgència" , que permetria tenir-les fins i tot abans de l'estiu, segons ella.





En resposta, Giró ha afirmat que la setmana vinent es posarà en contacte amb els diferents grups parlamentaris amb l'objectiu de tenir una primera ronda de contactes per aprovar la Llei de Pressupostos, que insisteix que necessita temps per elaborar-los: "Ho volem fer, ho farem bé però ho farem amb temps ".





El conseller també ha insistit que Catalunya té un dèficit fiscal i d'inversions que complica "la competitivitat de l'economia i la seva capacitat de creixement", destaca que la diferència entre el que aporta l'Estat i el que rep Catalunya és de el 8% del PIB de mitjana anual, i insta Romero i a el PSC a reconduir aquest dèficit des del Govern i solucionar-ho.





Per a ella, el Govern central ha fet un esforç molt considerable per complir amb les inversions que toquen a Catalunya, tot i que reconeix que "amb l'execució després no ha estat tot el pulcre que havia de ser".