Detenen una dona per colpejar al seu marit amb un martell

Una dona ha estat detinguda per la Policia Local de Màlaga per colpejar al seu marit amb un martell davant del seu fill de només 5 anys.







Després dels fets, l'home es va dirigir a l'alberg municipal del carrer Góngora per demanar ajuda. Ho va fer amb la cara plena de sang, raó per la qual un treballador del centre va donar avís a la policia.





Segons va comentar la víctima, tot va succeir després d'una discussió. La dona va agafar un martell, es va abalançar sobre ell i el va colpejar, sense importar-li que el seu fill estigués present.





Aquesta no seria la primera vegada que passa. L'home va informar a la policia que fa aproximadament un mes va passar el mateix, però no va denunciar per por de ser detingut.