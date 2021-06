Yolanda Díaz confirma que el Govern central tornarà a pujar el Sou Mínim Interprofessional (SMI)

La vicepresidenta tercera i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha anunciat aquest dijous que en els propers dies es donarà a conèixer la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) per a aquest any, que està congelat des de l'1 de gener.





Àngel Victor Torres al costat de Yolanda Díaz @ep





Així ho ha avançat després d'haver subscrit al costat del president de Canàries, Ángel Víctor Torres, el nou conveni per al desenvolupament del Pla Integral d'Ocupació de Canàries (PIEC), que compta amb un pressupost de 42 milions d'euros.





La ministra ha recordat que el Govern d'Espanya, complint amb les recomanacions europees, ha desplegat una comissió d'experts "de màxim nivell" que està formant part del disseny de la nova estructura salarial.





En aquest sentit, Yolanda Díaz va destacar que el Govern ha entès "des del minut un" que la millor política de rendes per combatre la pobresa laboral era la pujada del salari mínim interprofessional.





Segons Díaz, això ha permès que 1,5 milions de treballadors hagin vist millorada la seva situació salarial, sobretot dones i joves, el que demostra que és "una eina molt eficaç, amb un enorme impacte de gènere i igualació social".





La ministra ha indicat que la pujada mitjana dels convenis col·lectius per a aquest any oscil·la entre el 1,5% i el 1,8%. "Per tant, no és massa just que deixem als que més ho necessiten, no congelats, sinó amb una pèrdua de poder adquisitiu".