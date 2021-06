VÍDEO: Una broma per a un repte a les xarxes acaba amb l'atropellament d'una menor a Biscaia

Una jove i la seva companya estaven jugant a un joc que s'ha fet famós a les xarxes que consisteix a empènyer al teu acompanyant contra altres persones. No obstant això, el que va començar com una broma va acabar de la pitjor manera possible: una de les menors va empènyer a l'altra contra un grup de noies que es van apartar, de manera que la noia va caure cap a la calçada, i just en aquell moment passava un cotxe que la va atropellar.





L'accident es va produir a Ortuella, un municipi de Biscaia.





La menor que ha fet la broma, a l'adonar-se, es posa a cridar desesperada. Tot i la duresa de les imatges, la jove basca es troba en bon estat i només ha patit ferides lleus.