Metro de Barcelona





El metro de Barcelona obrirà fins a les 2 de la matinada els divendres i dissabtes des d'aquesta setmana, ha explicat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) aquest dijous en un comunicat.





D'aquesta manera, la nit de divendres a dissabte i de dissabte a diumenge s'amplia una hora el servei i s'adapta el funcionament de la xarxa de Metro als nous horaris d'obertura de l'hostaleria i la cultura dictats pel Procicat, que estan autoritzats a obrir fins a la 1 de la matinada.





Segons com evolucioni la situació sanitària i es vagi recuperant l'oci nocturn les properes setmanes, TMB continuarà adaptant el seu servei per atendre les necessitats dels usuaris dins de l'àmbit de sistema coordinat per l'Autoritat del Transport Metropolità de l'àrea de Barcelona (ATM) .