L'augment sobtat de casos de Covid-19 a l'Àfrica amenaça les instal·lacions sanitàries de l'OMS

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) adverteix que l'augment sobtat dels casos d'Covid-1 9 en els països africans amenaça les seves instal·lacions sanitàries; a més, alerta que aquest increment en la incidència està coincidint amb la disminució de l'ritme d'enviaments de vacunes al continent.





Tal com explica aquest organisme, el feble compliment de les mesures preventives, l'augment del moviment i la interacció de la població, així com l'arribada de l'hivern al sud d'Àfrica, han augmentat el risc de ressorgiment de l'Covid-19 en molts països .





De fet, en les últimes dues setmanes, l'Àfrica ha registrat un augment de l'20 per cent de casos en comparació de la quinzena anterior. La pandèmia té una tendència ascendent en 14 països i, només en l'última setmana, vuit països van experimentar un augment abrupte de més de l'30 per cent en els casos.





El director de l'OMS, Tedros Adhanom @EP





Concretament, Sud-àfrica ha informat d'un augment sostingut de casos, mentre que Uganda va experimentar un augment de l'131 per cent setmana a setmana la setmana passada, amb grups d'infecció en les escoles, augment de casos entre els treballadors de la salut i els centres de aïllament i les unitats de cures intensives omplint. Angola i Namíbia també estan experimentant un ressorgiment de casos.





L'augment es produeix mentre els enviaments de la vacuna COVID-19 continuen disminuint. Burkina Faso rebre aquesta setmana només 115.000 dosis d'mitjançant el mecanisme de repartiment equitatiu COVAX, mentre que Rwanda i Togo rebre cada un al voltant de 100.000 dosis de vacuna Pfizer. Gairebé 20 països africans han consumit més de dos terços dels seus dosi. COVAX està en converses amb diversos fabricants, així com amb països que han vacunat als seus grups d'alt risc per compartir dosi.





"L'amenaça d'una tercera onada a l'Àfrica és real i va en augment. La nostra prioritat és clara: és crucial que portem ràpidament les vacunes als braços dels africans amb alt risc d'emmalaltir greument i morir de Covid-19", ha expressat el director regional de l'OMS per a l'Àfrica, el doctor Matshidiso Moeti. "Si bé molts països fora d'Àfrica ja s'han vacunat als seus grups d'alta prioritat i poden fins i tot considerar vacunar els seus fills, els països africans ni tan sols poden fer un seguiment amb segones dosis per a grups d'alt risc", ha lamentat Moeti. "Insto els països que han assolit una cobertura de vacunació significativa a alliberar dosi i mantenir els africans més vulnerables fora de les cures crítics", ha reclamat.





NOMÉS EL 2% DE LA POBLACIÓ AFRICANA S'HA VACUNAT DEL MENYS UNA DOSI





En total, s'han rebut 48,6 milions de dosis i s'han administrat 31,4 milions d dosi en 50 països d'Àfrica, on al voltant del 2 per cent de la població ha rebut a l'almenys una dosi de la vacuna Covid-19, mentre que a nivell mundial s'ha vacunat el 24 per cent.





Mentre el continent lluita contra l'escassetat de vacunes, l'atenció dels pacients greument malalts de Covid-19 també està endarrerida respecte a altres parts de món. Si bé l'Àfrica té el 2,9 per cent dels casos a nivell mundial, representa el 3,7 per cent de les morts.





Una enquesta de l'OMS realitzada al maig va trobar que, en molts països africans, l'equip crucial i la força laboral de salut necessaris per manejar als pacients amb Covid-19 greument malalts estan molt per sota de les necessitats. Dels 23 països que van respondre a l'enquesta, la majoria té menys d'un llit a la unitat de cures intensives per cada 100.000 habitants i requeriran un augment d'entre el 2.500 per cent i el 3.000 per cent per satisfer les necessitats durant un augment sobtat . Entre els països que proporcionen informació sobre ventiladors, només un terç dels llits de les seves unitats de cures intensives estan equipades amb ventiladors mecànics.





En canvi, altres països de renda alta com Alemanya, Luxemburg o els Estats Units d'Amèrica, que han pogut fer front a les onades de Covid-19 tenen més de 25 llits per 100.000 habitants.





"Molts hospitals i clíniques africanes encara estan lluny d'estar preparats per fer front a un enorme augment de pacients en estat crític. Hem equipar millor als nostres hospitals i personal mèdic per evitar els pitjors efectes d'un augment desbocat", ha dit el doctor Moeti . "El tractament és l'última línia de defensa contra aquest virus i no podem permetre que es trenqui", ha expressat.





Des de l'inici de la pandèmia, l'OMS ha treballat en col·laboració amb els països per augmentar la capacitat de tractament de la Covid-19 mitjançant el lliurament de subministraments mèdics essencials i la formació dels treballadors sanitaris. La quantitat de concentradors d'oxigen, per exemple, va augmentar a més de 6.700 a l'abril de 2021, en comparació amb els 2.600 a l'abril de 2020. L'OMS va proporcionar al voltant de 3.700 equips mèdics als països, a més d'enviar al voltant de 680 ventiladors.





L'organització també ha enviat a 21 experts en el tractament de la Covid-19 a vuit països per ajudar en l'atenció clínica dels pacients críticament malalts i compartir la seva experiència amb els treballadors sanitaris nacionals.





Així, per reforçar encara més els serveis de cures intensives COVID-19, l'OMS recomana que cada hospital de districte tingui una unitat d'alta dependència, mentre que els del nivell regional o provincial tinguin una unitat de cures intensives i els establiments de salut de nivell superior estableixin 2-3 cures intensives unitats. Totes les unitats de cures intensives han d'estar adequadament equipades.