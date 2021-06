Catalunya no tindrà pressupostos aquest any i el Govern començarà a treballar per als de 2022

El conseller d'Economia de la Generalitat, Jaume Giró, ha descartat fer pressupostos per a aquest 2021 i ha afirmat que començarà a treballar en els de 2022 a partir de la setmana que ve.





Ho ha dit en el ple de Parlament d'aquest dijous, després d'una interpel·lació de la diputada del PSC Alícia Romero, que l'instava a presentar com més aviat els comptes per al 2022, i que si calia es fes mitjançant "un procediment d'urgència" , que permetria tenir-les fins i tot abans de l'estiu, segons ella.





En resposta, Giró ha afirmat que la setmana que es posarà en contacte amb els diferents grups parlamentaris amb l'objectiu de tenir una primera ronda de contactes per fer un "bon pressupost".





"Evidentment necessita temps. Per tant, ho volem fer, ho farem bé, ho farem amb temps però farem els Pressupostos de 2022", i li ha replicat a Romero que és una obvietat --en les seves paraules-- que no es faran els de 2021 perquè ja és el mes de juny.





Per la seva banda, Romero ha posat en valor que el Govern central sí que ha aprovat els comptes de 2021 en el temps correcte, i Giró li ha retret que el PSC podria haver col·laborat en aprovar algun pressupost a Catalunya i que el president de Govern, Pedro Sánchez, "té la mateixa productivitat de pressupostos que la Generalitat", ja que ha aprovat un a tres anys i el Govern dos en sis.





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja havia assegurat en la roda de premsa després del Consell Executiu de dimarts que el seu Govern estudiava si el més eficaç per aprofitar els recursos econòmics era promoure o no uns Pressupostos per 2021, però que independentment del que volen és "que el pressupost de 2022 estigui operatiu des de l'1 de gener".





Aragonès ha assegurat que havia de valorar amb Giró si valia la pena impulsar ara uns comptes per a aquest exercici, amb la voluntat que "els recursos extraordinaris d'aquest any es puguin posar en marxa com més aviat millor", i que decidirien aviat quin és l'instrument més eficaç per fer-ho.





DÈFICIT FISCAL





Giró també ha insistit que Catalunya té un dèficit fiscal i d'inversions que "llasta la competitivitat de l'economia i la seva capacitat de creixement", destaca que la diferència entre el que aporta l'Estat i el que rep Catalunya és del 8% del PIB de mitjana anual, i insta Romero i al PSC a reconduir aquest dèficit des del Govern i solucionar-ho.





Per a ella, el Govern central ha fet un esforç molt considerable per complir amb les inversions que toquen a Catalunya, tot i que reconeix que "amb l'execució després no ha estat tot el pulcre que havia de ser".