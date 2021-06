Grup CaixaBank, primera entitat a Espanya en rebre la certificació de Finances Sostenibles d’AENOR a la gestió d'actius

El Grup CaixaBank, a través de VidaCaixa i CaixaBank Asset Management, s'ha convertit en el primer a Espanya en rebre la Certificació de Finances Sostenibles sota criteris ASG -Ambientals, socials i de govern corporatiu- d’AENOR. Aquesta nova certificació avala el treball i els esforços realitzats per les dues gestores del Grup per integrar aquests criteris en els processos de presa de decisisiones d'inversió; i com aquests processos han proporcionat a CaixaBank les palanques de millora necessàries per al control i seguiment en la seva gestió en aquest àmbit.









La certificació, impulsada per CaixaBank i creada en el marc del nou “Reglament per a la certificació del procés d'inversió sota criteris ASG per a entitats gestores d'actius financers” d’AENOR, és la primera en el mercat que avala el conjunt del procés d'inversió sota criteris ASG, i aspira a convertise en un estàndard reconegut en el sector amb l'objectiu d'impulsar les finances sostenibles i l'homogeneïtzació dels criteris d'avaluació per part de tots els grups d’interés.







Un rigorós procés d'avaluació





AENOR ha atorgat a CaixaBank aquest reconeixement després d'un exhaustiu procés d'auditoria i avaluació externa dels processos de gestió de la inversió en el Grup, en el qual s'han implicat la pràctica totalitat dels equips de les gestores treballant de manera transversal per temàtiques, des de secretaria general fins a recursos humans, passant per compliment normatiu, ISR, riscos, comunicació i màrqueting, qualitat o sistemes, entre altres.





L'entitat líder en certificació a Espanya ha avaluat, entre altres aspectes, les diferents aproximacions existents en matèria d'incorporació de criteris ASG, i les principals especificitats d'aquest procés per classe d'actius. Entre els diferents aspectes destacats, AENOR ha assenyalat la sensibilitat i compromís de les gestores després d'anys d'experiència analitzant criteris ISR; l'orientació a la transparència i la responsabilitat en el Pla Estratègic; l'ampli desenvolupament de polítiques ASG i anàlisi normativa; l'esforç formatiu dels gestors; l'adaptació i ajust organitzatiu dels equips i dels òrgans de direcció i govern amb seguiment de temes ASG; i un model de gestió de control intern sobre la base de tres línies de defensa.





Amb la nova certificació, CaixaBank posa en valor els esforços realitzats pel grup en la integració dels criteris ASG en la inversió, establint una sèrie de requisits i criteris per integrar els factors de sostenibilitat d'una manera integral en els processos d'anàlisis i de presa de decisions d'inversió per a la construcció de les carteres, així com en l'activitat d'assessorament, disseny i gestió dels productes.





A més, la certificació garanteix la transparència en el procés d'inversió ASG per als clients i els diferents grups d'interès, i reforça, amb una auditoria i validació externes, aquests processos identificant les palanques de millora necessàries per al control i seguiment en la seva gestió en aquest àmbit. La certificació facilita també als equips gestors aprofundir en el coneixement de l'entorn en el qual es desenvolupen les companyies i identificar potencials riscos als que s’afronten.





Compromesos amb la inversió responsable





CaixaBank, en línia amb el seu model de banca socialment responsable, està compromesa amb la inversió sostenible, entesa com aquella que no només ofereix rendibilitat econòmica per als inversors, sinó que també promou una gestió coherent amb la creació de valor per a tota la societat, perseguint un impacte social i ambiental.





El 2020, l'entitat va registrar un increment d'un 176% dels saldos mitjans dels clients de Banca Privada en fons d'inversió socialment responsable (ISR).





El 2009, VidaCaixa es va convertir en la primera asseguradora de vida i gestora de fons de pensions a Espanya en adherir-se a la iniciativa PRI, una xarxa internacional d'inversors que treballen junts per portar a la pràctica sis Principis per a la Inversió Responsable, i que està recolzada per les Nacions Unides. Avui, la companyia analitza el 100% dels seus actius sota gestió (96.467 milions d'euros a tancament del 2020) sota criteris de sostenibilitat. A més, el 2020, es va adherir als Principis per a la Sostenibilitat en Assegurances (PSI, per les seves sigles en anglès), elaborats per l’UNEP FI.





Per part seva, CaixaBank AM també està adherida als PRI des del 2016, integrant en la gestió els aspectes socials, ambientals i de bon govern que estableix Nacions Unides amb el 88,2% dels actius en fons igitalització o Compliance.