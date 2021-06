Naturgy i Casintra impulsen la mobilitat en el transport de mercaderies amb hidrogen verd i gas renovable

Naturgy s'ha aliat amb Casintra, la cooperativa de transport més gran d'Espanya, amb l'objectiu d'avaluar la viabilitat de projectes d'hidrogen i gas renovable per a mobilitat en l'exercici de la seva activitat primària, ha informat l'energètica.





NATURGY





En concret, l'acord, que ha estat rubricat aquest dijous pel responsable de Projectes de Mobilitat de Naturgy, Alberto Fariza, i pel president de Casintra, Francisco Javier Álvarez Rodríguez, suposa un avanç per a comptar amb una flota de vehicles de transport de mercaderies amb hidrogen verd i gas renovable com a combustible.





Així, les dues companyies aposten a través d'aquesta aliança per impulsar el desenvolupament de la mobilitat sostenible mitjançant combustibles alternatius, com una de les vies prioritàries per potenciar la lluita contra el canvi climàtic, millorar la qualitat de l'aire de les ciutats i contribuir a assolir els objectius de sostenibilitat i desenvolupament econòmic i de creació de valor.





Fariza va destacar que Naturgy està "fermament compromesa" en el desenvolupament de solucions més sostenibles per al transport pesat, sector decisiu en la descarbonització del transport.





"La companyia ha estat pionera en el desenvolupament de gasineres i ho continua sent a l'impulsar una xarxa de hidrogeneres, al temps que es posiciona decisivament en la transició energètica per fer possible el desplegament del vehicle elèctric", va dir.





Per la seva banda, el responsable de Medi Ambient i Desenvolupament de Casintra, Javier Gorjón Orelles, va mostrar la seva convicció que "el combustible a mig termini per al transport mitjançant vehicle pesat serà l'hidrogen, per ser el més respectuós envers el medi ambient a més de per el seu alt poder calorífic ".





APOSTA PER LA MOBILITAT SOSTENIBLE





Naturgy aposta fermament per la mobilitat sostenible tant en el transport pesat com el lleuger a través de l'ús i desenvolupament del biometà, l'hidrogen verd, l'electricitat i el GNV.





Així, la companyia presidida per Francisco Reynés porta anys investigant en el desenvolupament de l'hidrogen ja que el recurs renovable, la infraestructura existent i la seva posició geoestratègica fan que Espanya tingui tot el potencial per convertir-se en exportador d'hidrogen en el futur.





En aquest sentit, l'energètica també planeja la construcció de 38 hidrogeneres a nivell nacional que busca donar servei de proveïment d'hidrogen a l'entorn urbà a interurbà i potenciar així la mobilitat sostenible a la Península Ibèrica. En una segona fase la infraestructura total a desenvolupar arribarà a les 120 hidrogeneres.





A més, Naturgy ha presentat al Govern d'Espanya un pla per construir una xarxa de més de 1.100 punts de recàrrega per a comercialitzar energia renovable en mobilitat i avançar així en la transició energètica.