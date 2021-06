VIDEO. Joan Laporta confirma la continuïtat de Ronald Koeman com a entrenador

El President del FC Barcelona, Joan Laporta, ha afirmat aquest dijous que després de "un període de reflexió" la seva Junta Directiva ha acordat la continuïtat de Ronald Koeman com a entrenador a la banqueta de club.





















El tècnic holandès, segons informa Catalunya Ràdio, ha acceptat convertir part del sou en variables i es preveu tres anys més de vincle opcional en funció d'objectius complerts.





En les últimes hores, el president blaugrana ja havia comentat que les converses amb el preparador anaven per bon camí. "Ja vaig dir que obríem un període de reflexió per Koeman. Cal avaluar el que ha sortit bé i el que no de la passada campanya. Necessitàvem aquest període tranquil i en una setmana o deu dies ens reunirem de nou, però hi ha contactes"





TORNA JORDI CRUYFF A EL BARÇA





També aquest dijous el FC Barcelona ha fet oficial la volta a el club de Jordi Cruyff, fill de la llegenda blaugrana Johan Cruyff. El que va ser jugador de les categories inferiors del Barça i també del primer equip des de 1993 fins 1996 ha arribat cap a les 12: 00h a la reunió per formalitzar l'acord.





Així, Jordi Cruyff s'incorporarà l'1 d'agost a l'organigrama de l'àrea de futbol i es convertirà en assessor esportiu de Laporta.



Seguirem informant ...