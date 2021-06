Els veïns de Finestrelles, a Esplugues, s'uneixen contra l'augment de robatoris

Fa uns mesos que els robatoris i atracaments al barri de Finestrelles, a Esplugues de Llobregat, van en augment. Es tracta d'un barri molt familiar, de cases adossades i carrers costeruts. Un barri tranquil, on els nens surten al carrer a jugar a la pilota o al pica-paret.





Cartell de l'Associació de Veïns de Finestrelles





Però, segons afirma Victòria Sants, tresorera de l'Associació de Veïns de Finestrelles, "el barri ja no és tan segur com fa uns anys". Durant els últims mesos, més d'una família ha tornat a casa per trobar una finestra trencada o una porta oberta, i les seves pertinences desaparegudes.





La gota que va fer vessar el got, diu Victòria, va ser quan van entrar a robar en una casa mentre la família es preparava per sortir a sopar i es van trobar als lladres a la planta inferior de casa seva. "La mare i les nenes van sortir al pati cridant i els veïns van acudir de seguida, el que va fer que s'anessin per potes", explica Victòria. I afegeix: "va ser llavors quan vam decidir actuar".





"Hem estat en contacte tant amb l'Ajuntament com amb els Mossos d'Esquadra i la Policia Local", diu Victòria. Però, tot i que els han ofert més presència policial al barri, també els han alertat que no hi ha prou incidència com "perquè els pocs recursos" que tenen es destinin únicament a aquesta zona. "A més", afegeix Victòria, "ens van dir que si posen més pressió policial aquí els robatoris seguiran passant, però en una altra zona".





Així que els veïns han decidit organitzar-se: "Hem creat un xat de veïns per mantenir-nos alerta, encara que només participen 20 de les 300 famílies que vivim al barri", explica la tresorera amb una mica de ressentiment i tristesa. Però això és només l'inici: "també hem repartit xiulets a totes les cases, de manera que si hi ha algun tipus d'incidència podem fer-ho saber a la resta de veïns, i hem posat plaques que alerten intrusos que els veïns estan alerta i connectats ". Tot i que encara estan pendents que l'Ajuntament els permeti posar-les en els fanals, l'Associació creu que pot ser un factor decisiu per espantar atracadors.





Ara estan començant a contractar agents de seguretat privada per fer torns de nit, en un intent d'aconseguir dormir sense pensar que es despertaran amb la casa buida. "Demanem a l'Ajuntament que instal·lés càmeres de seguretat als carrers, però ens van dir que només facilitaven càmeres als barris més conflictius, com el Raval".





"A sobre", es queixa Victòria, "els Mossos ens han cridat ara per dir-nos que com fa dos mesos que no hi ha cap incident no van a seguir amb les patrulles extres", encara que l'últim intent de robatori que li consta a ella és de fa unes tres setmanes.





ELS LLADRES PREFEREIXEN ELS BARRIS FAMILIARS





Fonts de Mossos d'Esquadra han explicat a CatalunyaPress que la decisió de posar càmeres de seguretat no els competeix només a ells, també és de l'Ajuntament. De tota manera, recorden que totes les llars poden instal·lar una càmera de forma privada.





La policia catalana explica que els lladres busquen cases d'alt nivell econòmic en zones on no visqui massa gent, barris familiars on els pares vagin a treballar i els fills a l'escola. Deixen marcadors en les portes i, amb el temps, poden conèixer a quina hora surten i entren de casa seva.





Les mateixes fonts de Mossos reconeixen a CaralunyaPress que es podria millorar en tasques de prevenció dels delictes, però "no poden posar una patrulla en cada cantonada". Expliquen que, malauradament, el seu protocol de moment és actuar quan ja han passat els robatoris, delimitant les zones on actuen els lladres per trobar certs patrons que els portin a identificar-los.