Un 90% dels essencials menors de 60 anys tria vacunar amb AstraZeneca

Caps defensa que Janssen té un "major benefici que risc" en menors de 50





La secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, ha concretat que entre el 87 i el 90% dels professionals essencials menors de 60 anys trien una segona dosi de la vacuna del Covid-19 desenvolupada per AstraZeneca, la mateixa que se'ls inocular en primera instància per davant de la desenvolupada per Pfizer.





Ho ha dit aquest dijous després de més d'una setmana de l'inici de l'administració de segones dosis a aquest col·lectiu al costat de el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, en l'última roda de premsa setmanal sobre vacunes en què participarà Argimon després del seu nomenament com a conseller.





La secretària ha assegurat que des del departament confien que tindran dosi "suficients" de la vacuna d'AstraZeneca per inocular les segones dosis als col·lectius essencials menors de 60 anys que així ho desitgin.





Pel que fa a la vacunació de menors, Cabezas ha concretat que es començarà per aquells que tinguin "condicions de molt alt risc" davant el virus i ha explicat que al costat de associacions de pediatria estan treballant per definir aquells que presenten aquestes condicions.





A l'ésser preguntada per la previsió de l'estratègia de vacunació aquest mes, Cabezas ha estimat que a finals de juny hauran administrat dos milions de dosis més, quan fins aquest dijous s'ha vacunat en primera dosi al 37,3% de la població catalana, de la qual un 20,5% ja té la pauta completa.





JANSSEN



Sobre administrar la vacuna de Janssen a menors de 50 anys, com van acordar el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes en el Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS), Cabezas ha defensat que és una vacuna amb "major benefici que risc" també en aquestes edats.





A més, la secretària ha recordat que l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès) ha revisat i aprovat l'ús de la vacuna de Janssen per sobre dels 18 anys i ha assegurat que el risc de trombosi és "infreqüent" .