Teresa Cabré, elegida primera presidenta de l'IEC

Assumirà el càrrec a partir de l'1 de setembre



La doctora en Filologia Romànica Maria Teresa Cabré ha estat elegida aquest dijous nova presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) després que la seva candidatura --l'única que s'ha presentat-- ha obtingut 198 dels 216 vots que s'han emès en un ple extraordinari, de manera que succeeix Joandomènec Ros en el càrrec, i s'ha convertit en la primera dona presidenta de la institució.





"No us defraudarem", ha assegurat Cabré un cop elegida, en una candidatura que compta amb Marta Prevosti i Maria Corominas com a vicepresidentes i Àngel Messeguer com a secretari general.





Cabré, que assumirà el càrrec a partir de l'1 de setembre, ha afirmat que el programa que volen desplegar durant els pròxims quatre anys vol situar l'IEC en el segle XXI i donar a conèixer la institució que vol que recuperi "l'esperit de servei com a estructura d'estat".





La nova presidenta de l'IEC ha afirmat que també vol desplegar un pla per donar a conèixer la institució, que ha considerat que "es coneix poc" fora de l'àmbit acadèmic, i també ha considerat important conèixer els temes que pot interessar que es treballin a l'IEC.





"MIRADA SINGULAR"



També ha apostat per orientar la recerca des de la perspectiva de la catalanitat, "plantejar-se amb un abast universal des de la mirada pròpia i singular", i impulsar la presència de la llengua catalana en la recerca.





Cabré també ha apostat perquè es reconegui la importància de la institució i rebre la confiança dels organismes públics: "Un país sense estructures de referència és un país una mica líquid", ha subratllat Cabré.





El programa amb el qual s'ha presentat Cabré també aposta per mantenir la cooperació amb els organismes territorials per a una normativa compartida: "Si permetem escissions en matèria normativa, hi sortim perdent", ha dit Cabré.





La nova presidenta de l'IEC també ha mostrat voluntat de posar a disposició l'obra normativa en una plataforma única.





A L'IEC DES DEL 1989



Cabré és membre de l'IEC des del 1989, va dirigir les Oficines Lexicogràfiques i va coordinar la primera edició del 'Diccionari de la llengua catalana', i des del 2014 és presidenta de la Secció Filològica de la institució.





Va ser la primera directora del Termcat entre el 1985 i el 1988 i del Servei de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona, autora de dos centenars d'articles i ha rebut distincions com la Medalla Narcís Monturiol i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat.