Maria Eugènia Gay és reelegida com a degana de l'Icab

La degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (Icab), Maria Eugènia Gay, ha estat reelegida en el càrrec després d'obtenir 5.496 vots en les eleccions a la Junta de Govern.





En un comunicat aquest divendres a la matinada a la web de l'Icab, el Comitè Electoral ha explicat que tota la candidatura de Gay ha resultat escollida "per àmplia majoria".





Ha afegit que "per segona vegada en la història del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona es renova la totalitat de la Junta de forma íntegra", formada pels càrrecs de degana, vicedegà, secretari i 13 diputats --el mandat per a cada càrrec és de 4 anys--.





GONÇAL OLIVEROS





L'advocat Gonçal Oliveros, que encapçalava l'altra candidatura amb més possibilitats, ha rebut 4.099 vots, pel que queda en segona posició; i per darrere han quedat els altres dos candidats: Vanessa González Fornas (759 vots) i Josep M.Paños Pascual (40).





La candidatura que encapçalava Oliveros ha felicitat via Twitter a la degana i ha agraït els vots rebuts.





Gay es va presentar a la reelecció amb el lema 'Ara, més' i amb l'aposta de crear en el Col·legi en un centre de recerca i innovació de dret, entre altres propostes.





LA JUNTA DE GOVERN





El vicedegà serà Jesús María Sánchez (que ha obtingut 5.505 vots), mentre que el secretari serà Joaquim de Miquel Sagnier (amb 5.488 vots).





Els 13 diputats són Montse Pintó Sala (5.494), Miquel Queralt Cap (5.476 vots), Frederic Munné Catarina (5.519), Rosa Isabel Penya Sastre (5.477), Yvonne Pavia Lalauze (5.498), Ramón Ángel Casanova Burgués (5.497), Carles García Roqueta (5.481), Núria Flaquer Molinas (5.506), Susana Ferrer Delgadillo (5.489), Carmen Valenzuela Hidalgo (5.481), Mireia Ramon Rona (5.474), Pau Vallès Creixell (5.504) i Albert Carles Subirats (5.464).





PARTICIPACIÓ





L'índex de participació en aquestes eleccions ha estat de l'23,07% de el cens, superant el 19,83% del 2017.





Hi ha hagut 5.541 votants (4.946 advocats exercents i advocats sense exercici, més 595 col·legiats no exercents), i hi ha hagut 29 vots en blanc i 10 nuls.





Han tingut dret a vot en aquestes eleccions 17.008 col·legiats exercents i 6.990 no exercents.