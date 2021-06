Celia Cánovas: "A Podemos era vox populi que es cobraven sobresous"

@EP





L'exsenadora de Podemos, Celia Cánovas, ha afirmat després de declarar com a testimoni en el 'Cas Neurona' que era sabut per tots que en aquest partit es cobraven sobresous.





A més, ha declarat que Rocío Val, gerent de Podemos, no disposava de les competències necessàries per poder aprovar aquests complements al sou amb els que ella mateixa va sortir beneficiada. En aquesta línia, va dir: "Jo sé que hi havia sobresous, però a nosaltres no ens informaven de res".





Sobre això, a més, ha afegit que "no cal ser advocat" per saber que "els estatuts diuen el que diuen i no faculten la gerent per aprovar-los". No obstant això, l'advocat del partit morat no està d'acord amb aquestes afirmacions i assegura que Rocío Val sí que podia aprovar aquests sobresous i que hi ha un document signat davant notari que així ho demostra.





CÁNOVAS ES CONFON





D'altra banda, Cánovas va denunciar que Podemos "va inflar" una donació de 3.000 euros que ella havia fet a la "caixa de solidaritat", ja que va rebre un certificat en què constava que ella havia donat una quantitat de 5.000 euros. No obstant això, en la seva declaració d'aquest dijous va informar que sí havia donat aquesta xifra en el primer trimestre del 2018, doncs aquí va afegir el pagament de rebuts que tenia endarrerits de l'any anterior.





Així, han confirmat que la formació va incloure aquesta quantitat com a aportacions de 2018 i això ha portat a Cánovas a dir que havia estat tot una confusió.