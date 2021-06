Una dotzena de veïns d'Olot, intoxicats per un escalfador avariat

Una dotzena de veïns d'Olot (Girona) han resultat intoxicats per inhalació de monòxid de carboni aquest divendres de matinada per la mala combustió d'un escalfador del bloc on viuen, han informat els Bombers de la Generalitat.





Entre els afectats hi ha tres menors de 17, 11 i 5 anys i arran del succés Protecció Civil ha activat el Pla territorial de protecció civil de Catalunya (Procicat) en fase de pre-alerta, han explicat a Europa Press fonts del departament.





El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat als afectats a l'hospital després de rebre l'avís cap a les 4.00 hores, han informat fonts del SEM.





Els Bombers de la Generalitat han arribat a el bloc quan els veïns ja havien estat traslladats a l'hospital, i han constatat que l'escalfador d'aigua a la cuina d'un dels tres pisos de l'immoble estava avariat.





Han desconnectat l'escalfador, s'han revisat les altres plantes per verificar que no hi havia més afectacions, i han avisat el propietari de l'avaria de l'aparell.





Dels dotze afectats, 6 seran traslladats a la cambra hiperbàrica de l'Hospital de Palamós (Girona) per rebre tractament per la intoxicació.