Troben el cadàver del jove desaparegut al riu Ebre mentre feia caiac

Els Bombers de la Generalitat han trobat un cadàver al riu Ebre a Miravet (Tarragona) aquest dijous a la tarda, després que un jove de 15 anys desaparegués mentre feia caiac amb els seus companys d'institut, segons un apunt a Twitter.





Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de la desaparició a les 13.06 hores: "No sabem si s'ha caigut o s'ha tirat. El que sí sabem és que ha caigut dins de l'aigua i no ha sortit", han explicat fonts policials .





Bombers treballant a l'Ebre @ep





Des de les 13h d'aquest dijous, fins a 20 dotacions terrestres, aèries i aquàtiques han buscat al jove en el tram fluvial al que ha desaparegut.





El menor formava part d'un grup que havia participat en una activitat de rem en caiac, i uns joves han optat per banyar-se en l'aigua, i en algun moment, per causes que s'investiguen, un d'ells ha desaparegut.





Hi s'ha fet de forma extensiva a partir de l'últim punt en el qual s'ha vist al jove, la platja de Miravet fins a la zona de la Xesa, i de forma intensiva a la zona de Molí i a les zones de menys corrent.





Poc abans de les 17.00 hores, submarinistes del Grup d'Activitats Especials (GRAE) han detectat la presència d'un cos en una zona central del riu fora del corrent principal, a uns 250 metres de l'últim punt en el qual se li ha vist i a una profunditat d'uns sis metres.





RESCAT DEL COS





Abans de rescatar el cos, els efectius del GRAE subaquàtic ho han assegurat amb cables per conservar l'escena intacta per efectuar les diligències policials i judicials prèvies a l'aixecament del cadàver, que s'ha evacuat per la zona de Pas de la Barca.





Els recursos activats per part dels Bombers de la Generalitat han inclòs un helicòpter amb efectius del GRAE i un metge especialitzat en rescats; efectius del GRAE subaquàtics; tres embarcacions --dos equipades amb sondes i cambra--; suport logístic de Grup de Suport Operatiu (GROS) i una Unitat de Comandament Mitjana.





En el dispositiu també han treballat un helicòpter i 13 patrulles dels Mossos d'Esquadra, amb unitats canines i subaquàtiques, i per part del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) un altre helicòpter, dues ambulàncies, un equip d'assistència psicològica i el metge especialitzat en rescats.





També s'han sumat a la recerca efectius del cos de la Guàrdia Civil i entitats com Creu Roja.