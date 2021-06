Les persones amb Covid persistent s'estan veient desemparades per la Seguretat Social

Un elevat nombre de persones, tot i que suposen un percentatge petit del total, segueix tenint símptomes de Covid mesos després del seu contagi, el que es coneix com Covid persistent. Els qui ho pateixen, ara, es troben amb un problema més: portar un any de baixa mèdica per aquesta raó.





@EP





Ara és l'Institut Nacional de la Seguretat Social qui ha de decidir si la baixa d'aquestes persones s'allarga o no. I, en la majoria dels casos, la resposta és negativa i els pacients de Covid persistent s'han de reincorporar als seus llocs de treball.





Així, aquestes persones que es van infectar a l'inici de la pandèmia i que encara avui tenen símptomes del coronavirus s'estan veient desemparades tot i tenir informes mèdics que confirmen aquestes malalties que en alguns casos poden ser incapacitants.





Hi ha algunes persones que es troben que els arriba l'alta mèdica sense ni tan sols haver passat pel tribunal mèdic per valorar la seva situació, segons La Informació. I és que com la Covid persistent no està reconeguda com a malaltia professional, l'administració els està obligant a tornar als seus llocs de treball.





Pitjor ho tenen, fins i tot, aquelles persones que no poden demostrar amb PCR que van estar contagiades de Covid o aquelles que ja han perdut els anticossos. Perquè, encara que ara hi hagi estudis que demostren que un alt percentatge de persones infectades manté els anticossos a llarg termini, hi ha altres que els perden molt aviat. Aquestes, les que no poden demostrar haver tingut el Covid, tenen una baixa per fatiga o coses similars, una altra raó per la qual es troben desemparats ara.