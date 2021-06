Agbar gestionarà el sanejament d'onze pobles de la Costa Brava implantant ecofactories

@EP





Agbar implantarà les ecofactories en l'explotació, manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament en alta de 11 municipis de la Costa Brava, a Girona: Palamós, Palafrugell, Mont-ras, Vall-llobrega, Calonge, Castell-Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Tossa de Mar, Lloret de Mar i Blanes.





En un comunicat, expliquen que el Consorci d'Aigües Costa Brava els ha adjudicat aquest contracte per tres anys --va entrar en vigor l'1 d'abril-- amb una proposta que es basa en el model de ecofactorías, i per tant en la economia circular, i segueix així "el full de ruta que marca l'Agenda 2030 per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides".





Una ecofactoría és una fàbrica de recursos que es regeix pels principis de l'economia circular i cobreix al 100% les seves necessitats energètiques amb recursos propis a força de biogàs procedent de fangs del procés de depuració de les aigües, i energia solar a través de plaques solars amb un balanç zero de dependència energètica i emissions de CO2.





També es dóna una segona vida a l'aigua residual, amb tractaments que permeten la seva reutilització per a usos mediambientals i reduir així les extraccions, i tot això amb l'objectiu que l'impacte en el medi ambient sigui "zero amb una estratègia circular en la gestió del cicle de l'aigua, l'autosuficiència energètica i el residu zero ".





A més, han explicat que les actuacions que Agbar durà a terme en la gestió del sanejament en aquests municipis s'estructuraran en sis eixos: digitalització, energia verda, sostenibilitat, eficiència energètica, medi ambient i pacte social.