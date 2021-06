La intel·ligència dels EUA no troba evidència que els fenòmens aeris siguin d'origen extraterrestre

Segueix la polèmica amb els albiraments d'ovnis a Estats Units. Segons un informe dels funcionaris d'intel·ligència nord-americans a què ha tingut accés The New York Times, no s'ha trobat evidència que els fenòmens aeris registrats estiguin relacionats amb naus extraterrestres.





L'informe també revela que la gran majoria dels incidents documentats en les últimes dues dècades no tenen cap relació exèrcit nord-americà o una altra tecnologia avançada de el govern dels Estats Units, segons informa The New York Times, citant alts funcionaris de l'administració.



















Els funcionaris d'intel·ligència nord-americans creuen que la tecnologia experimental d'una potència rival podria explicar a el menys alguns dels fenòmens aeris. Dirigeixen les seves sospites cap a Rússia o la Xina, que podrien estar experimentant amb algun tipus de tecnologia supersònica.







La fascinació pública amb els objectes voladors no identificats s'ha avivat en les últimes setmanes pel pròxim informe, i els entusiastes dels ovnis anticipen revelacions sobre albiraments inexplicables que molts creuen que el govern ha tractat de desacreditar o encobrir durant dècades.





Però alts funcionaris nord-americans citats en l'article de l'Estafis asseguren que l'ambigüitat de l'informe significava que e l govern no podia descartar definitivament les teories que els fenòmens no identificats podrien haver estat de naturalesa extraterrestre.