"Flor de arrabal" de Carmen Santos: "els homes joves i guapos són els més perillosos"

"Els homes joves i guapos són els més perillosos" li diu la seva amiga i companya d'infortuni Rita a Flori, la noia sortida, quan no era més que una adolescent, de la seva Saragossa natal per emprendre una vida plena de sorpreses, no sempre ingrates . I completa la seva informació afegint "perquè et s'enamoren, et fan un paquet i desapareixen, mentre que els vells xarucs saps que, encara que et abandonin, no sol haver-hi perill que et deixin amb el record a coll". Heus aquí una mostra de la saviesa popular que es podria suposar en aquells desheretats de la fortuna que constitueixen el món de què va sorgir la protagonista de la novel·la "Flor de arrabal" de Carmen Santos (Grijalbo)





La tal Flor o Flori és l'única filla d'un pobretón borratxo i busca-raons de la capital aragonesa de principis de segle XX que maltracta la seva dona i tots els seus fills. D'aquest ambient tracta de fugir l'adolescent a la recerca de la fama per al que ha d'acceptar un miserable ocupació en certa cafè cantant de què aconsegueix escapar gràcies a la bona fortuna que té quan, després de ser subhastada la seva virginitat, cau en mans d'un cavaller alemany que la respecta i li proporciona mitjans per fugir d'aquell ambient miserable. A partir d'aquest moment comença una singladura vital summament asendereada que la porta de l'Trianón de Madrid a la Barcelona de la vaga de la Canadenca, i d'aquí a París, Berlín i l'Havana. Un itinerari trufat de trobades casuals i circumstàncies fortuïtes no necessàriament creïbles, però perfectament disculpables en una obra narrativa l'eix és precisament la capacitat creadora de la seva autora.







Santos ha tractat amb cura la contextualització del seu personatge a l'Espanya i l'Europa del passat segle, de manera que, amb el desenvolupament de la narració, s'explica, de vegades amb simples pinzellades i a mesura que avança l'obra de forma més detallada, la realitat històrica de cadascuna de les etapes que se suposen en la vida de qui acaba convertint-se en la famosa cantant Nora Garnier, senyora de Von Aschenbah i fidel i entregada esposa d'un oficial alemany. Tot això després d'haver hagut d'exercir durant algun temps l'ofici més antic de món i de renunciar a un primer amor gairebé impossible perquè cadascú estava absolutament decidit a seguir el seu propi camí.





"Flor de arrabal" és una novel·la extensa de més de set-centes pàgines que discorre de manera molt lineal. Això vol dir que no hi a títol d'eix narratiu un nus que hagi de desfer perquè Santos l'ha escrit gairebé com si fossin les memòries d'aquella protagonista. El desenvolupament és cronològic, no hi ha passos cap endavant, ni cap enrere, ni tampoc cap incògnita a resoldre en l'últim moment, excepció feta de la imprevisible -i gairebé increïble- reaparició d'un personatge a què es permet escapar de forma potser un tant inversemblant de la insània nazi. Malgrat aquest caràcter, es llegeix a gust perquè els personatges principals estan ben dissenyats -particularment el de "la Sultana" - i no falten ingredients que fan que fan el llarg text més digerible. "Flor de arrabal" és, en definitiva, una història d'amor en la qual, seguint les pautes actuals, no falten algunes gotes de sexe.