Mor el periodista segovià Alfredo Matesanz, 'la veu de Segòvia'

El periodista Alfredo Matesanz, conegut com 'la veu de Segòvia' ha mort avui als 70 anys, una notícia que ha commocionat la ciutat i el Ajuntament ha decretat tres dies de dol i les banderes del consistori onejaran a mig pal.





Alfredo Matesanz





L'Ajuntament ha anunciat, a través de les seves xarxes socials, que enviarà una corona de flors i la bandera de la ciutat al tanatori, en representació de l ' "afecte" de la societat segoviana.

Matesanz, nomenat Fill predilecte de la província i la ciutat de Segòvia ha mort als 70 anys. Mitjançant el hastag #AlfredoMatesanz diverses personalitats públiques han recordat a l'exsubdirector de Cadena SER a la ciutat.





En el seu perfil de Twitter, l'alcaldessa de Segòvia, Clara Luquero, ha publicat una imatge al costat del periodista amb el missatge: "Rota per la notícia. La ciutat de Segòvia acomiada a un dels seus Fills Predilectes més estimats, la professió acomiada un dels millors periodistes, la seva família plora a un gran home, i jo avui dic adéu a un amic. "





L'Associació de Periodistes de Segòvia, de la qual va ser president durant 20 anys, també ha manifestat el seu condol a la família. "Amb tota la pena compartida de moment, fa mal dir adéu a Alfredo Matesanz" han declarat en el seu perfil de Facebook.





També ha afegit el seu lament per "no tornar a trobar-li de sobte a la volta de la cantonada, no poder comentar la vida en aquesta petita ciutat provinciana" i han afirmat que "els periodistes seguiran tenint en ell un referent".