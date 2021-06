Oriol Mitjà s'oposa a administrar Janssen als menors de 50 anys pel risc de trombes

Oriol Mitjà @ep





"El risc supera el benefici". Aquesta ha estat la conclusió el prestigiós epidemiòleg Oriol Mitjà al conéixer que Sanitat ha decidit administrar la vacuna de Janssen als ciutadans que tinguin entre 40 i 49 anys.









Mitjà explica que la taxa de trombes en dones que han rebut aquesta vacuna és de 9,4 per milió, mentre que la taxa de morts per Covid-19 en aquesta franja se situa actualment en 0,0 per milió. Per això, el científic entén que el risc és més gran que el benefici que pugui aportar la vacuna.





"Quan la mortalitat per COVID19 era alta, es podia justificar el risc d'un petit nombre de trombes per AstraZeneca, ¡i tot i així es va limitar el seu ús!", Recorda l'epidemiòleg, de manera que no entén que ara es justifiqui l'ús de Janssen "amb xifres de mortalitat baixes per COVID19".





Oriol Mitjà advoca per una solució que tingui més beneficis que riscos, com vacunar amb Pfizer o Moderna, que presenten una taxa de trombes molt menor en els ciutadans que encara no han arribat als 50.