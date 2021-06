França permetrà a partir del 9 de juny l'entrada lliure de tots els viatgers de la UE ja vacunats

Els viatgers que arribin a França procedents d'un destí que no sigui considerat de risc, entre ells el conjunt de la Unió Europea, podran entrar a al país a partir del 9 de juny sense presentar cap test de coronavirus sempre que acreditin que han rebut alguna vacuna homologada.





Un home passeja per París amb mascareta @ep





El Govern gal ha revelat aquest divendres els nous requisits que estaran en vigor a partir de la propera la setmana vinent i que variaran en funció del color atorgat a cada país --verd, groc o Rojo--, segons l'última classificació publicada per les autoritats sanitàries aquesta mateixa setmana.





Per als països en verd, dins dels quals figura Espanya, França determina que només caldrà presentar un test negatiu PCR o d'antígens realitzat en les 72 hores prèvies si el viatger no acredita que ja està vacunat contra la COVID-19 amb alguna de les vacunes avalades per l'Agència Europea de l'Medicament (EMA).





En el cas dels països en taronja --per exemple Regne Unit o els Estats Units--, es manté el requisit de les proves independentment de la possible de la immunització del viatger, si bé les persones que no estiguin vacunades han de presentar també una llista de motius per al desplaçament i aïllar-se durant set dies.





Els requisits s'endureixen encara més per als que arribin a territori gal procedents de les zones catalogades com més de risc, com podria ser l'Índia, de tal manera que es planteja una quarantena obligatòria i vigilada de deu dies en el cas que es tracti de viatgers no vacunats.





El Govern francès ha endurit l'alerta per certes zones en funció principalment de la taxa d'incidència i de l'aparició de certes variants de virus, en un moment en què la pandèmia sembla més controlada a nivell intern. França acumula prop de 5,7 milions de casos de COVID-19 i més de 83.400 morts, segons el Ministeri de Sanitat.