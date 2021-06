Descobert un fàrmac que evita recaigudes en dones amb càncer de mama

Investigadors de la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) han demostrat en un estudi la utilitat del fàrmac Olaparib per evitar recaigudes en dones amb una mutació en els gens BRCA1 o BRCA2 amb un càncer de mama precoç i HER2 negatiu, ha informat en un comunicat aquest dijous.





@ep





La revista 'The New England Journal of Medicine' ha publicat els resultats de l'estudi Olympia en què han participat un total de 1.836 pacients amb la malaltia, que han rebut el tractament durant un any després de la intervenció quirúrgica, la quimioteràpia i la radioteràpia convencionals .





El Olaparib és un fàrmac que inhibeix la proteïna PARP, que exerceix una funció clau en la reparació de l'ADN, i l'ús actualment està aprovat en pacients amb càncer de mama metastàtic, càncer d'ovari, càncer de pròstata i càncer de pàncrees i una alteració en els gens BRCA1 o BRCA2.





Ara, els resultats amplien l'ús d'aquest fàrmac cap al càncer de mama precoç a l'demostrar la seva utilitat per evitar el risc de recaiguda en aquestes pacients en més d'un 40% i obren la porta a "un canvi en la pràctica clínica" perquè pot servir per curar pacients amb una alteració hereditària en els gens BRCA1 o BRCA2.





L'estudi aleatoritzar les participants en dos grups, un que va rebre Olaparib i un altre a què se li va administrar placebo i, als tres anys i mig de seguiment, han comprovat que la reducció absoluta del risc de recaiguda en el grup que va rebre el fàrmac era del 7% respecte al grup control.





La responsable del Grup de Genètica del Càncer i membre de la Unitat de Càncer de Mama del VHIO, Judith Balmaña, ha reivindicat que les dades suposen un "gran avanç clínic" perquè indiquen que les pacients amb una alteració genètica hereditària en BRCA1 o BRCA2 poden rebre un tractament dirigit amb un elevat impacte en la seva possibilitat de curar-se, al tractar-se de fases inicials de la malaltia.





L'estudi ha estat possible gràcies a una aliança per tirar endavant un estudi clínic entre l'acadèmia i la indústria farmacèutica a nivell mundial, i en l'àmbit espanyol el grup cooperatiu SOLTI i el grup cooperatiu GEICAM de recerca en càncer de mama han participat com a grups acadèmics que pertanyen a BIG (Breast International Group) i conjuntament han reclutat gairebé 122 pacients, gairebé un 10% del total.