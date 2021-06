Revelen que fa 19 milions d'anys es va produir una misteriosa extinció massiva de taurons

Científics de la Universitat de Yale han revelat una mort massiva de taurons sense explicació fa 19 milions d'anys, quan els oceans acollien deu vegades més animals d'aquesta espècie que en l'actualitat.





"Ens topem amb aquesta extinció gairebé per accident", va dir Elizabeth Sibert, associada postdoctoral al Departament de Ciències Planetàries i terrestres de Yale i a l'Institut d'Estudis biosfèrics de Yale. És l'autora principal de el nou estudi, que apareix a la revista Science.





tauró @ep





"Estudi les dents de peixos microfòssils i les escates de tauró en sediments d'aigües profundes, i vam decidir generar un registre de 85 milions d'anys d'abundància de peixos i taurons, només per tenir una idea de com era la variabilitat normal d'aquesta població a llarg termini ", va dir Sibert. "El que vam trobar, però, va ser una caiguda sobtada en l'abundància de taurons fa uns 19 milions d'anys, i sabíem que havíem de investigar més".





Com de gran va ser aquesta caiguda? Sibert va dir que més del 70% dels taurons del món van morir, amb un nombre de morts encara més gran per als taurons en l'oceà obert, en lloc de les aigües costaneres. Va ser el doble del nivell d'extinció que van experimentar els taurons durant l'esdeveniment d'extinció massiva del Cretaci-Paleogen fa 66 milions d'anys que va acabar amb les tres quartes parts de les espècies de plantes i animals de la Terra.





El misteri se suma a el fet que no es coneix cap calamitat climàtica o alteració de l'ecosistema que s'hagi produït en el moment de la forta caiguda de les poblacions de taurons. "Aquest interval no es coneix per cap canvi important en la història de la Terra", va dir Sibert en un comunicat, "però, va transformar per complet la naturalesa del que significa ser un depredador que viu en mar obert".





La coautora Leah Rubin, estudiant de doctorat entrant a la Facultat de Ciències Ambientals i Silvicultura de la Universitat Estatal de Nova York, era estudiant a la Facultat de l'Atlàntic en el moment de la investigació.





"L'estat actual de la disminució de les poblacions de taurons és certament motiu de preocupació i aquest document ajuda a situar aquestes disminucions en el context de les poblacions de taurons durant els últims 40 milions d'anys", va dir Rubin. "Aquest context és un primer pas vital per comprendre les repercussions que poden produir-se després de la dramàtica disminució d'aquests principals depredadors marins en els temps moderns".





Els investigadors van notar que els descobriments passats d'esdeveniments d'extinció han portat a onades de noves investigacions per conèixer els orígens de l'extinció i si va assenyalar una pertorbació major, prèviament desconeguda, en els ecosistemes globals.





Per exemple, més investigacions podrien confirmar si l'eliminació de taurons provocar que les poblacions restants de taurons canviessin les seves preferències d'hàbitat per evitar l'oceà obert, opinen Sibert i Rubin. La investigació addicional també podria ajudar a explicar per què les poblacions de taurons no es van recuperar després de l'extinció de fa 19 milions d'anys.





"Aquest treball podria iniciar una carrera per comprendre aquest període de temps i les seves implicacions no només per al sorgiment dels ecosistemes moderns, sinó també per a les causes dels principals col·lapses en la diversitat de taurons", va dir Pincelli Hull, professor assistent de ciència terrestre i planetària en Yale, que no va formar part de l'estudi. "Representa un canvi important en els ecosistemes oceànics en un moment que abans es pensava que no tenia res d'especial".