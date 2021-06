Tívoli: reaparició del Ballet de Moscou amb "El llac dels cignes"

En el món de l'espectacle hi ha valors segurs capaços de concitar la resposta favorable del públic invariablement ... sempre que es posin en escena amb dignitat. I això és el que fa el Ballet de Moscou de Timur Fayziev, un home format en el ballet estatal de la capital russa, que va formar part de la companyia del Bolshoi moscovita i que als anys vuitanta va fundar primer la seva pròpia acadèmia i després l'elenc que porta el seu nom. Amb ella i portant un repertori que inclou els principals títols de la dansa clàssica, va recorrent països i ciutats, tot i que ha fet de Barcelona una de les seves escales més segures ja que són diverses les ocasions en què hem vist al seu troupe en algun dels teatres del grup Balañá.





Pablo-Ignacio de Dalmases





Quan sembla que comença a superar aquest any nefast en què la pandèmia va obligar a restringir, quan no a interrompre, tota activitat cultural, el Ballet de Moscou reapareix a Barcelona amb el seu tradicional versió de "El llac dels cignes" segons la coreografia immortal de Petipà. A el front, en els papers estel·lars de la funció, Cristina Terentiev i Aleksander Petrichenko; ella gràcil, elegant i inspirada intèrpret del cigne blanc / negre; ell, amb una sòlida fortalesa que combina amb una extraordinària agilitat, que li permeten executar tant els ben coordinats passos a dos amb el seu partenaire, com a enlluernar amb alguns sorprenents cabriolés.





Lamentem no disposar dels noms de tot l'elenc, perquè ens hauria agradat destacar també l'actuació de l'arlequí, impecable en les seves divertits, i alhora àgils, moviments, que demostren una exigent preparació.





Amb aquests vímets no és difícil deduir que el públic que va assistir a la presentació -i imaginem que també el que acudeixi a les funcions que tindran lloc fins al 13 juny-, va gaudir de valent i va aplaudir amb entusiasme pràcticament totes les peces de l'obra que els seus quatre actes ha agrupat Fayziev en dues parts.





Si se'ns permet apuntar un únic punt crític, seria el referit a la utilització d'uns decorats i fons que no contribueixen de cap manera a realçar la bellesa de la dansa perquè són francament extemporanis, més propis d'un fulletó de Fola Igúrbide de principis del segle passat que d'un espectacle de segle XXI. En la dansa, fins i tot en la clàssica, no cal més que una bona il·luminació i uns fons neutres, per ventura merament indicatius o suggeridors. La resta, sobra.





Cal afegir que el Ballet de Moscou està desenvolupant una turné d'any i mig de durada per diverses places amb el títol de "Dance again tour" ( "Tornar a ballar") amb la qual pretén demostrar el seu esperit de supervivència i la plena recuperació de normalitat després de l'època infausta que li ha -ens ha- tocat viure.