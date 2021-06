Mor una conductora a la N-II a Tordera

La conductora d'un cotxe ha mort aquest divendres al sortir-se de la carretera N-II a Tordera (Barcelona) per causes que s'investiguen, sent la tercera víctima mortal en accidents de trànsit a Catalunya durant les últimes 24 hores.





La dona, de 32 anys i veïna de Sant Hilari Sacalm (Girona), conduïa en direcció nord i el sinistre ha passat a les 6.56 hores, ha explicat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.





S'han activat diverses patrulles de Mossos, dues dotacions de Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies, i des de l'1 de gener han mort 47 persones en accidents de trànsit a Catalunya.