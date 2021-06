Així són els nous prototips de terrassa que substituiran els blocs de formigó a Barcelona

Fa un any Barcelona va decidir que les terrasses comencessin a ocupar les calçades. El consistori va permetre que els bars i restaurants posessin les seves taules on abans passaven els cotxes amb la intenció de pal·liar els efectes de les restriccions d'aforament. Per a això, van col·locar uns blocs de formigó, també coneguts com 'New Jersey', que han complert amb la seva funció inutilitzant alguns carrils de les principals artèries de la ciutat i posant-los a disposició de l'hostaleria.





L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que, el que va començar com una mesura per lluitar contra els efectes del Covid-19, es consolidarà. Per això, han presentat un prototip de terrassa que solucionarà un dels principals problemes dels blocs de formigó: no són gens estètics.





Nous prototips de terrassa (AI. DE BARCELONA)





Segons explica l'Ajuntament, la implantació d'aquestes noves pataformas per a terrasses ja ha començat. Els primers prototips ja s'han instal·lat en diferents punts de la ciutat per avaluar el seu funcionament i avançar així cap a la consolidació de les terrasses i ampliacions ubicades a la calçada a causa de la pandemia.





Les noves plataformes es col·locaran de manera prioritària davant dels locals i seran totalment accessibles des de la vorera. L'Ajuntament garanteix que seran segures, resistents a la intempèrie i de fàcil manteniment. Estan fetes de formigó, fusta tractada o materials petris i incorporen verd en el perímetre.