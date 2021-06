Síria ha utilitzat armes química en almenys en 17 ocasions

Nens en un camp de refugiats a Síria @ep





L'organisme internacional de control d'armes químiques ha reportat al Consell de Seguretat de les Nacions Unides la investigació de 77 acusacions contra Síria sobre l'ús d'armes químiques i van concloure que s'han utilitzat, a l'almenys, en 17 ocasions.





Fernando Arias, cap de l'Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques (OPAQ), va qualificar el dijous com "una realitat inquietant" que vuit anys després que Síria s'adherís a la convenció d'armes químiques, que prohibeix la producció o l'ús de tals armes, se segueixi produint aquesta situació.





La convenció d'armes químiques







Síria va ser pressionada per unir-se a la convenció d'armes químiques al setembre de 2013 pel seu aliat Rússia després d'un mortal atac amb armes químiques que Occident va atribuir a Damasc.





A l'agost de 2014, el govern del president Baixar al-Assad va declarar que s'havia completat la destrucció de les seves armes químiques. Però la declaració inicial de Síria a l'OPAQ segueix en disputa.





A l'abril de 2020, els investigadors de l'OPAQ van culpar al govern sirià de tres atacs químics en 2017.





El consell executiu de l'OPAQ va respondre exigint que Síria proporcionés detalls.

Quan no ho va fer, França va presentar un projecte de mesura en nom de 46 països al novembre d'aquest any per suspendre els "drets i privilegis" de Síria en l'organisme de control mundial.





En una votació sense precedents el 21 d'abril, l'OPAQ va suspendre els drets de Síria fins que es resolguin totes les qüestions pendents. Rússia ha criticat durament l'OPAQ i els seus investigadors, acusant-los d'errors fàctics i tècnics i de sota la pressió de les nacions occidentals.





L'ambaixador adjunt dels Estats Units, Richard Mills, ha assegurat que "cap quantitat de desinformació, adoptada per Síria i la seva molt petit nombre de partidaris, pot negar o disminuir la credibilitat de les proves que ens ha presentat l'OPAQ". "El règim d'Assad, recolzat per Rússia, segueix ignorant les crides de la comunitat internacional per revelar completament i destruir de manera verificable seu programa d'armes químiques", va dir Mills.





"Sense rendició de comptes per les atrocitats comeses contra el poble sirià, la pau duradora a Síria seguirà estant fora d'abast. Estats Units, un cop més, demana justícia i responsabilitat com a components crítics per ajudar a que Síria avanç cap a una resolució política del conflicte ", assegura el diplomàtic.