JUPOL s'oposa al retard "injustificat" del Concurs General de Mèrits

La Direcció General de la Policia ha decidit retardar fins al 12 de juliol la resolució del Concurs General de Mèrits (CGM), cosa que des del sindicat JUPOL diuen que és "un greu perjudici" cap als seus companys.









En declaracions per a Catalunya Press, Pablo Pérez, portaveu de JUPOL, ha assegurat que es mantindran "ferms en la lluita pels drets" dels seus companys. En aquest cas en concret, afirma que van a "establir les vies judicials i penals" que estimin "oportunes davant la Direcció General de la Policia".







Tal com diuen, retardar les dates del CGM suposaria un problema per a tots aquells que tracten d'aconseguir un lloc de treball. Vulnera els seus drets perquè fins a aquesta data, fins al 13 de juliol, haurien de tenir, per exemple, als seus fills sense matricular a les escoles i els suposaria un problema també a l'hora de trobar habitatges.







Pablo Pérez aclareix que per aquesta raó han "plantejat vies alternatives que ja té la Direcció General de la Policia per a poder esmenar diverses plantilles". Però la "Direcció General de la Policia ha optat per preferir el perjudici que ocasiona" als seus companys "abans que el perjudici econòmic que poguessin tenir aquestes vies alternatives".





D'aquesta manera, des JUPOL es mantindran "ferms" davant el que entenen que són els drets dels seus companys. Per això, tal com han fet públic a Twitter, s'"oposen al retard injustificat" des que han "tingut coneixement" i actuaran "en conseqüència".





DATES DEL CONCURS GENERAL DE MÈRITS





