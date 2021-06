Pediatres alerten del perill de no detectar els traumatismes cranioencefàlics després d'un cop

Pediatres reunits en el II Congrés Digital de l'Associació Espanyola de Pediatria han alertat el risc que té no detectar i tractar a temps un traumatisme cranioencefàlic greu després d'una caiguda banal.





"És molt important saber detectar les complicacions i no infravalorar la seva gravetat, les conseqüències de no fer-ho poden ser irreversibles", ha dit el membre del Grup de Treball de Politraumatisme de la Societat Espanyola de Cures Intensives Pediàtriques (SECIP), Andrés Concha, després informar que el maneig d'aquestes lesions comença en el moment de l'accident.





En concret, el pacient ha de rebre una atenció inicial sistematitzada a fi de detectar lesions de risc vital i traslladar-lo a l'hospital millor dotat per al maneig de la patologia que presenti. Un cop a l'hospital, se li ha d'atendre de la forma més ràpida i eficaç possible i és de "vital importància" coordinar l'actuació de tots els especialistes i professionals que puguin intervenir en l'atenció.





No obstant això, l'expert ha lamentat que el maneig del pacient politraumatitzat no està inclòs en el pla de formació dels residents de Pediatria, ja que és una patologia "relativament poc freqüent" en Pediatria. Per això, l'entrenament amb simulació i els cursos de formació són essencials per afrontar el maneig d'aquests pacients greus.





"El Grup de Treball de Politraumatisme de la SECIP, realitza cursos de formació als hospitals. Els més actius en aquest sentit són el Sant Joan de Déu a Barcelona, l'Universitari Central d'Astúries a Oviedo i l'Hospital de l'Infant Jesús a Madrid" , ha destacat.





D'altra banda, la metge adjunt del Servei de Vigilància Intensiva Pediàtrica de l'Hospital Niño Jesús de Madrid i membre de la Societat Espanyola de Cures Intensives Pediàtriques (SECIP), Amelia Martínez d'Azagra, ha informat que el traumatisme cranioencefàlic produït per caigudes o accidents és una de les urgències més cridaneres i freqüents a l'UVI pediàtrica.





Aquesta lesió és una de les causes principals de dany neurològic en els nens. "Quan es tracta d'una caiguda des d'un balcó, per exemple, de seguida reben atenció dels serveis d'Urgències, però en el cas de caigudes més banals, els pacients no mostren símptomes de forma immediata i no van a l'hospital. Són aquests els casos que convé vigilar estretament, perquè les conseqüències de no atendre a temps un traumatisme cranioencefàlic poden ser mortals", ha avisat.





Entre els senyals que poden alertar de la presència de lesions greus després d'una caiguda es troben la irritabilitat, els vòmits o la somnolència. Una altra qüestió especialment preocupant és, en paraules de la doctora Martínez d'Azagra, la incidència, cada vegada major, de precipitacions o caigudes des d'altures superiors als tres metres, que en el cas dels nens menors de cinc anys es produeixen de forma accidental en un descuit i en els adolescents, freqüentment, de manera intencionada.





"Un altre tipus d'accidents greus que han augmentat la seva freqüència estan relacionats amb l'ús de patinets elèctrics que no haurien de ser usats per menors de 14 anys. Cal recordar també la importància de portar casc per minimitzar la possibilitat de lesions greus intracranials en l'ús de aquest tipus de vehicles, així com de bicicletes", ha apuntat la doctora.





ICTUS PEDIÀTRIC





D'altra banda, durant la trobada s'ha analitzat l'ictus pediàtric, una malaltia poc freqüent de què es desconeix el nombre exacte de casos, tot i estar entre les deu causes de mort infantil més freqüents.





En aquesta franja d'edat, l'ictus sovint s'associa a afeccions ja existents, sobretot malalties congènites cardíaques, encara que també poden provocar aquest vessament cerebral malalties infeccioses, traumatismes al cap o coll i problemes vasculars o sanguinis.





De fet, molts dels ictus infantils estan desencadenats per més d'un factor de risc, encara que també poden afectar nens sans. S'estima que al voltant d'un 10 per cent dels casos d'ictus infantils és de causa desconeguda.





Els símptomes més freqüents d'aquesta patologia són els problemes per caminar, estar dret, mantenir l'equilibri i coordinar els moviments, encara que també pot afectar la comunicació, les sensacions i la visió i, fins i tot, ocasionar problemes per anar al bany o per empassar.





En cas d'observar alguna d'aquestes senyals en els petits, s'ha d'acudir de forma immediata a urgències, on s'activarà el Codi Ictus. De no fer-ho, o fer-ho tard, les conseqüències "podrien ser irreparables".





Finalment, els pediatres han informat que l'hospitalització a domicili és una alternativa en patologies menys greus. Diversos hospitals compten amb Unitats d'Hospitalització enfocades a pacients pediàtrics crònics, prematurs, amb cures pal·liatives o en tractament oncològic, però recentment s'ha afegit aquesta possibilitat per tractar la patologia aguda pediàtrica.





Els pacients que es beneficien d'aquesta forma d'hospitalització són aquells ja estables, menys greus, el que permet disminuir l'estada a l'hospital. Un exemple són les malalties infeccioses que es tracten amb antibiòtic intravenosos i les patologies respiratòries agudes, com la bronquiolitis o la pneumònia, que requereixen de l'administració d'oxigen.





"També atenem altres malalties que necessiten medicació intravenosa com corticoides o immunoteràpia. El seguiment d'aquests pacients es realitza mitjançant visites diàries, tant dels metges com de les infermeres, i atenció telefònica 24 hores a el dia, a més de videotrucades en els casos en que sigui necessari. Aquesta opció resulta beneficiosa tant per als nens com per a les famílies: "Millora la qualitat de vida dels pacients perquè els permet mantenir les rutines de son i de jocs i estar a prop dels seus familiars i, a més, ajuda a capacitar als pares en la cura de les malalties dels seus fills ", ha tancat la metge adjunt de la Unitat Pediàtrica d'Hospitalització a Domicili de l'Hospital Niño Jesús de Madrid, Isabel Mª Cabrera.