L'escassetat de xips posa en perill la fabricació de cotxes a Espanya

Les factories automobilístiques ubicades en territori espanyol van deixar de produir 231.679 vehicles entre gener i maig d'aquest any per la falta de xips, cosa que no només està afectant els fabricants sinó també als proveïdors de components, segons ha indicat l'Associació Espanyola de Proveïdors d'Automoció (Sernauto).





En un comunicat, l'associació ha informat sobre el desproveïment d'alguns productes "clau" per a la fabricació de components i sistemes de vehicles i ha alertat l'increment "substancial" del preu de les matèries primeres.





Fàbrica de Seat @ep





Sernauto ha assegurat que l mancant de certes peces és un problema "real i greu" que està afectant a tota la cadena de valor del sector, ja que entre gener i maig es van deixar de produir a Espanya 231.679 vehicles per falta de xips, " amb el consegüent impacte en la cancel·lació del subministrament de la resta de components d'aquests vehicles ". Una situació que, al seu parer, pot prolongar fins a principis de 2022.





"A aquesta problemàtica s'afegeix l'increment del preu de gran quantitat de matèries primeres com metalls ferris i no ferris, materials polimèrics, productes químics, entre moltes altres. En el cas de l'acer, s'ha multiplicat fins a per cinc el seu preu en 2021. la pujada de preu del petroli també ha suposat un encariment de tots els materials plàstics, així com dels costos energètics i logístics ", ha lamentat Sernauto.





Per a l'associació, són diversos els motius que expliquen un augment de la demanda d'aquests materials, que, a la vegada, repercuteix en el seu preu, com la recuperació dels mercats després de la parada provocat per la pandèmia o la disminució del flux de materials cap a Europa per una major necessitat dels mateixos en Estats Units i la Xina.





També s'ha produït una caiguda de gairebé un 35% de la capacitat de l'acer instal·lada a Europa en els últims dos anys a causa d'un feble mercat en 2019 i a un 2020 marcat per la pandèmia.





"En plena recuperació de la pandèmia, la indústria espanyola de proveïdors d'automoció s'enfronta ara a la crisi derivada de la manca de matèries primeres i la pujada dels seus costos, el que ve a ser un llast per la via de recuperació que estava iniciant", ha dit el director general de Sernauto, José Portilla.





Per això, ha posat el focus en la necessitat de posar en marxa "com més aviat" un pla de recuperació del sector, amb l'obertura de les convocatòries d'ajudes tant nacionals com europees.