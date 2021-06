L'Hospital del Mar de Barcelona obre una unitat de neuroftalmologia

@EP





L'Hospital del Mar de Barcelona ha posat en marxa una nova unitat de Neuroftalmologia, "una de les primeres" del seu tipus de l'Estat, ha informat aquest divendres el centre en un comunicat.





Aquesta nova unitat, liderada per professionals dels serveis de Neurologia i d'Oftalmologia, que visitaran conjuntament, permetrà "oferir un millor diagnòstic, tractament i seguiment" als pacients pediàtrics i adults amb patologies neurològiques que afecten la visió.





Així doncs, podran accedir a una consulta multidisciplinària especialitzada i evitaran haver de visitar els dos especialistes per separat, "amb els beneficis d'un pla de diagnòstic i de maneig coordinat ja des de la visita inicial".





Un dels coordinadors de la unitat, Miguel Ángel Rubio, ha explicat que la seva creació respon a la necessitat d' "oferir una combinació multidisciplinària de tècniques diagnòstiques i tractament a un pacient amb patologia neuroftalmològica, amb criteris de màxima qualitat assistencial i eficiència".





Els especialistes de la unitat tractaran patologies com la miastènia greu, en la qual el sistema immunitari afecta els músculs i causa debilitat, miopaties hereditàries, pèrdua de to muscular d'origen genètic, afectacions a la visió causades per tumors cerebrals, o estrabisme.