El PP, en contra que Sánchez faci signar al Rei els indults sense "possibilitat d'oposar-se"

@EP





El vicesecretari de Territorial del PP, Antonio González Terol, ha avisat el president de Govern, Pedro Sánchez, que si concedeix els indults als líders del 'Procés' "pot donar per liquidada la legislatura", al temps que ha censurat que l'executiu faci signar al Rei aquesta mesura de gràcia sense que Felip VI "tingui possibilitat d'oposar-se".





"Són indults que haurien de ser signats per sa majestat el Rei, sense tenir la possibilitat d'oposar-se, posar-se a favor o posar-se en contra. I a sobre en un delicte tan greu com la sedició i un cop d'Estat contra l'Estat de Dret i la Constitució en aquesta monarquia parlamentària que sembla que al president de Govern se li oblida el sistema polític en el qual estem", ha declarat.





L'article 62 de la Constitució assenyala que correspon al Rei, entre altres funcions, "sancionar i promulgar les lleis" i "exercir el dret de gràcia d'acord amb la llei, que no podrà autoritzar indults generals". En realitat és una atribució formal perquè la concessió de l'indult s'aprova en Consell de Ministres.





TEROL: "AUTOINDULTAR A UN GOVERN QUE ESTÀ MORT"



En un podcast del PP, moderat pel vicesecretari de Comunicació, Pablo Montesinos, Terol ha recalcat que no es tracta d'un indult sinó d'un "autoindult" per mantenir-se en "la poltrona" de Moncloa. "És autoindultar a un Govern que està mort i veuria liquidada la seva legislatura si no dóna indults als independentistes", ha emfatitzat.





Terol ha explicat que presentaran mocions en tots els ajuntaments i parlaments autonòmics contra uns indults que són "indignes" i que, a més, "contradiuen la mateixa Llei de Indults". I ha dit que l'objectiu del seu partit és veure a aquest "socialisme moderat" dir 'no' a aquesta mesura de gràcia en aquestes votacions.





BELTRÁN: "AQUESTA CAMPANYA NO ÉS CONTRA CATALUNYA"



Per la seva banda, la vicesecretària d'Organització del PP, Ana Beltrán, ha afirmat que és la "crònica d'una traïció" i ha recordat que Pedro Sánchez va prometre en la campanya electoral de 2019 que portaria a Espanya a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i que es "complirien íntegrament" les penes dels condemnats pel 'Procés'.





No obstant, ha dit que com està "lligat de peus i mans" i és "ostatge" dels independentistes, "accedeix" als seus "xantatges" davant de la "sorpresa" de tots els espanyols i del PP que, segons ha dit, no consentirà aquests indults.





Per això, Beltrán ha assenyalat que el PP ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures al carrer per "dir-li a Sánchez que la majoria dels espanyols no vol que s'indulti" als líders de l'1-O. A més, ha destacat que hi ha "socialistes històrics" que s'estan mostrant en contra d'aquesta mesura.





La dirigent del PP ha ressaltat que si Sánchez dóna aquest pas serà "un punt d'inflexió en la legislatura" perquè "ja no hi cap més traïció" que aquests indults. Per això, ha dit que el partit donarà suport també a la manifestació de la plataforma Unió 78 contra aquesta mesura de gràcia.





Així mateix, Beltrán ha subratllat que aquesta campanya "és un sí a Catalunya i tots els catalans per defensar-los" perquè, al seu entendre, a ells és als que més pot "fer mal" aquests indults després de veure que aquest procés ha portat al fet que la seva comunitat s'aturi i es vagin les empreses.





"S'està deixant morir a una terra que ha estat exemple de desenvolupament econòmic. Això no és contra Catalunya, a contra, és per defensar els catalans que es volen sentir catalanes i espanyols", ha abundat.





VÁZQUEZ: ACUSA EL PSOE D'UTILITZAR EL CONGRÉS COM EL SEU "CORTIJO"



Per la seva banda, la portaveu d'Interior del PP al Congrés, Ana Vázquez, ha assegurat que aquests indults són una "traïció" que "no només va en contra" del que diu el Tribunal Suprem sinó també suposa anar contra aquells que " van lluitar per mantenir l'ordre constitucional" llavors.





Dit això, ha confirmat que el Grup Popular donarà la "batalla" al Congrés i el Senat "per molt que els vulguin silenciar", on sol·licitarà a més compareixences de ministres perquè informin d'aquests indults perquè el Govern "se salta la llei, un dia sí i un altre també ".





Vázquez s'ha queixat que el PSOE i els seus socis hagin rebutjat la petició de compareixença de Pedro Sánchez al Ple per parlar d'indults que havia demanat el PP i ha afirmat que l'Executiu "utilitza el Congrés com si fos un mas del PSOE" .





Finalment, Montesinos ha assenyalat que l'ofensiva que ha posat en marxa el PP tracta de "frenar la deriva de Govern de Sánchez". "S'està premiant als que van tractar d'acabar amb la igualtat dels espanyols i amb la sobirania nacional", ha afirmat.