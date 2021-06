Herois anònims eviten el robatori a una parella de gent gran al centre de Barcelona

Els herois de vegades són els teus veïns. És el que ha passat aquest divendres en ple centre de Barcelona, concretament a la Ronda Universitat, on ja es comença a notar l'augment de gent als carrers però encara no l'afluència massiva de turistes.





Part de les persones que han increpat el lladre a la Ronda Universitat aquest divendres / @Catalunyapress





En declaracions a Catalunyapress testimonis presencials han relatat "el rocambolesc intent de robatori" de dues persones, presumptament de nacionalitat romanesa, que han intentat robar a una dona gran que anava acompanyada de la seva parella.





Qui s'ha adonat de l'intent ha estat primer "el seu marit que ha advertit a la seva dona que tenia la bossa obert" manifesten diversos testimonis, "prop hi havia aquestes dues persones que aparentaven tenir nacionalitat romanesa" i davant del fet una "persona asiàtica amb bici s'ha encarat amb un dels lladres i ho ha intentat retenir, cosa que no ha pogut fer perquè s'ha trencat la samarreta per fugir ", en aquest moment part dels presents han començat a increpar-los i atendre el matrimoni gran.





Mentre un de nosaltres "perseguíem fins al carrer Tallers a un dels lladres, que finalment ha estat detingut pels Mossos", l'altre "escapava de nosaltres".





La coordinació d'accions de tots els implicats: treballadors, transeünts, veïns, Mossos i Guàrdia Urbana propers a la botiga d'Humana han evitat el robatori i han aconseguit la "detenció d'un dels lladres"







Hi ha hagut crits, tensió i indignació. I tots dos lladres han rebut una bona dosi de "reprimenda col·lectiva" perquè les persones a les que intentaven robar eren "gent gran".









La parella que ha patit l'intent de robatori. / @Catalunyapress





Al centre de Barcelona també hi ha històries plenes de solidaritat de persones que val la pena explicar. Des de Catalunyapress tot el nostre reconeixement a aquests herois anònims amb qui és un plaer compartir barri.