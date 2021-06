Patacada històrica d'El Corte Inglés: perd 2.945 milions durant la pandèmia

El Corte Inglés va registrar unes pèrdues netes abans de provisions de 445 milions d'euros durant el seu exercici fiscal 2020-2021 (entre març de 2020 i febrer d'aquest any), marcat per la crisi sanitària del Covid-19, si bé va aconseguir un resultat brut d'explotació (Ebitda) positiu de 142 milions d'euros, segons ha informat el grup de distribució.





En concret, la companyia es va anotar aquestes pèrdues, les primeres de la seva història, en un escenari marcat pel cessament de gran part de la seva activitat durant el confinament i els posteriors tancaments succeïts en les comunitats autònomes, així com per l'absència total de turisme , tant nacional com internacional (que representa més de l'14% de les vendes al detall).





D'acord amb les mesures de prudència comptables, aquest any s'han registrat provisions per valor de 2.500 milions d'euros que s'han destinat a cobrir deterioraments d'immobilitzat, existències, reordenació voluntària de la plantilla, crèdits fiscals i altres.





La major part d'aquestes provisions, 1.760 milions d'euros, deriven d'una actualització d'actius com a conseqüència de la transformació cap a un model de negoci més digital. A aquesta xifra se sumen 330 milions per deteriorament d'existències, principalment moda; 150 milions per a la reordenació de la plantilla; 125 milions per sanejament d'actius fiscals, i altres 135 milions destinats a altres apartats, entre ells litigis.





Després d'aquestes provisions, el resultat net ha estat negatiu en 2.945 milions d'euros.





Per àrees, el negoci retail, que ha baixat un 19% respecte a l'any anterior, en línia amb els menors ingressos derivats el turisme de compres, ha aconseguit pal·liar, segons explica el grup, els efectes de la pandèmia mitjançant una "decidida" aposta pel model omnicanal i la digitalització, que permet combinar l'entorn en línia amb la botiga física.







PUJA UN 132% LA VENDA EN LÍNIA





En concret, l'impuls dels serveis de Lliurament al Dia, Recollida a la Botiga o Clickc & Car, així com la utilització de les pròpies botigues com a plataformes logístiques per a la preparació i enviament de comandes, han resultat decisius en l'evolució de l'negoci.





Aquest procés de digitalització ha incrementat el pes de la venda en línia fins a situar-se en un 17,3% del volum total del negoci de retail (prop de 1.805 milions d'euros), el que representa un increment del 132% respecte a l'any anterior .





En concret, El Corte Inglés va rebre 759.700.000 de visites al seu app i web. La Recollida en Botiga créixer un 126%, mentre que la Lliurament en el Dia van arribar als 145 milions de vendes, un 8,7% de les vendes en línia.





CAUEN UN el 89% LES VENDES DE LA SEVA FILIAL DE VIATGES





El grup ha destacat, d'altra banda, que la manca de mobilitat i l'absència de turistes ha tingut un "fort" impacte en Viatges El Corte Inglés, les vendes han caigut un 89%.





En altres àrees d'activitat, la companyia ha destacat la fortalesa del model de negoci i la gestió d'El Corte Inglés Assegurances, el que ha permès mantenir el seu volum de vendes en un any "tan complicat" com 2020.





D'altra banda, el grup ha reforçat la seva posició de liquiditat que, al tancament de l'exercici, se situa en 3.549.000 d'euros permetent afrontar tots els compromisos de l'empresa "amb consistència i fermesa", mentre que el deute ha augmentat en 560 milions d'euros, fins a arribar als 3.811.000.