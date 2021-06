Antonio David reapareix 'escortat' pels seus veïns després de les últimes declaracions de Rocío Carrasco

Antonio David @ep





Rocío Carrasco s'acomiadava amb magnificència de la primera temporada de la seva docusèrie amb una emotiva entrevista en directe en la qual, amb força i un somriure, confessava que afronta el futur amb optimisme que es reobri el cas contra Antonio David Flores per maltractament continuat per les noves proves de què disposa contra el pare dels seus fills i que aquest cop sí que espera que la justícia li de la raó i el seu exmarit sigui condemnat per haver intentat enfonsar-la en les últimes dues dècades.





A més, Rocío desvetllava que no confia en un acostament amb els seus fills i assenyalava que li disgustava veure imatges de la seva filla perquè veia en ella a la mateixa persona que li va donar una brutal pallissa al juliol de 2012, quan es va trencar per sempre la seva relació. No obstant això, sí agafaria el telèfon al seu fill David, encara que dubte que aquesta crida fos amb intencions pures sinó 'manipulada' en certa manera pel seu pare.





Unes declaracions duríssimes a què Antonio David prefereix no contestar. Desaparegut des de fa diverses setmanes, el malagueny s'ha deixat veure sortint de casa amb cotxe i, molt seriós, ha evitat aturar-se i respondre a l'entrevista de Rocío Carrasco. Molt prim, i saludant amb la mà a la premsa, el excol·laborador ha comptat amb uns defensors inesperats, ja que diversos veïns han sortit en el seu auxili, increpant la premsa a el crit de "¡deixeu-los ja home!" i "buscar-vos una feina". En el següent vídeo et mostrem al moment.