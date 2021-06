El dia que el príncep hereu del Nepal va matar a tota la seva família

Es tracta d'un dels esdeveniments reals més dramàtics que mai hagi ocorregut en la història. En una nit d'estiu al Nepal en 2001, un príncep hereu borratxo, Dipendra Bir Bikram Shah, va tendir una emboscada a una reunió de la família reial, va obrir foc i va matar nou persones, inclòs el seu pare, el rei, abans de disparar-se a si mateix.





En una sola nit, l a família reial del Nepal va ser aniquilada gairebé del tot. El seu assassí jeia en un llit d'hospital en coma, havent estat proclamat rei en el moment en què va morir el seu pare.





Segons els informes, la massacre es va produir per una discussió entre Dipendra i els seus pares, els qui es van oposar als seus plans de casar-se amb l'aristòcrata local Devyani Rana.





Dipendra Bir Bikram Shah @ep







Es creu que Dipendra va ser amenaçat amb ser desheretat si continuava amb les noces això va poder haver estat el que el va portar a l'assassinat l'1 de juny del 2001.







Altres experts han suggerit la decisió del rei d'avançar cap a una monarquia constitucional després que un aixecament a la dècada de 1990 va enfurismar al seu fill, qui sentia que estava cedint massa poder i estava preocupat per heretar un títol amb menys privilegis.





Si bé és possible que mai sapiguem les seves veritables intencions, Dipendra no va ser governant per molt temps. Hores després de la massacre, va ser declarat amb mort cerebral i el seu oncle Gyanendra es va convertir en el tercer rei del Nepal en tres dies.





Els esdeveniments van commocionar a la nació, el que va provocar que un públic afligit prengués els carrers i es amotinara durant diversos dies. Molts es van mostrar incrèduls que el popular príncep pogués ser responsable de tal violència.





El succés va iniciar un període turbulent al Nepal que va culminar amb la fi de la monarquia de país set anys després de la massacre. Els polítics maoistes ferotgement republicans van saber canalitzar l'onada de ressentiment públic cap al rei Gyanendra, per obtenir la majoria a l'assemblea constitucional.





El país que creia que els seus membres de la reialesa eren déus hindús vivents els va donar als membres supervivents de la família 15 dies per sortir de palau. I és que, després del que ha passat, ja no quedava ningú al Nepal que pensés que eren dignes d'algun títol.