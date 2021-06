Una dona demana un pollastre per emportar en un restaurant i li serveixen una tovallola fregida

Una client d'una cadena de menjar ràpid ha compartit per les xarxes socials una sorprenent experiència que va viure al fer una comanda: en comptes del pollastre fregit que havia pagat li van servir una tovallola fregida.





Imatge compartida a Facebook per l'afectada





L'afectada és Alique Pérez, que va fer la comanda a la cadena de menjar ràpid Jollibee, a Filipines. Segons el seu relat, va ser una experiència "realment pertorbadora"





En una publicació viral a Facebook, la mare va assegurar: "Vam fer que ens lliuressin Jollibee a mà. Vaig demanar pollastre per al meu fill i li vaig intentar donar una mossegada, però em va resultar molt difícil. Tampoc podia tallar-lo. Vaig intentar obrir-lo amb les mans i, per Però, sorpresa, era una tovallola fregida ", lamenta la dona.





"Això és realment pertorbador ... ¿Com diables pots ficar la tovallola a la massa i fins i tot fregir!?!?" , Afirma Alique Pérez.





L'afectada recorda que, encara que sigui ella la que es va endur la tovallola fregida, els altres clients que han consumit pollastre en aquest local també poden haver-se vist afectats: "L'essència de la tovallola va contaminar l'oli i la massa del proveïdor, així que, quants pollastre es veuen afectats? No ho sabrem ... "





La publicació s'ha tornat viral en els últims dies, obtenint més de 97.l000 reaccions, milers de comentaris i sent compartida més de 86.000 vegades. Jollibee, l'empresa que va fregir la tovallola, s'ha vist obligada a emetre una nota de premsa assegurant que van tancar durant tres dies el restaurant on es va fregir la tovallola per "revisar el compliment dels procediments".