Serà Pitingo el padrí del fill d'Antonio David i Olga Moreno?

Amic d'Antonio David Flores des de fa molts anys, el nom de Pitingo ha sortit a la palestra en els últims dies després que Olga Moreno confessés els seus desitjos de batejar David Flores i a Lola quan torni de 'Supervivientes' i revelés que ell i la seva dona Vero són els padrins de la seva filla.





L'artista ha reaparegut a la capital aquest dijous amb una aplaudida actuació a la qual han assistit nombroses cares conegudes i en la qual Rocío Flores s'ha convertit en una de les grans protagonistes amb la seva aparició sorpresa per donar suport a el gran amic del seu pare.





Després del concert i feliç pel suport de Ro a la qual "coneixem des petita i a la qual estimem molt", Pitingo ha fet gala de la seva discreció quan li hem preguntat per Antonio David Flores i les declaracions d'Olga sobre el bateig de David i Lola, fent broma amb que "el que ha de fer la comunió sóc jo", i assegurant que "no et parlaré d'aquestes coses perquè en la meva carrera no ho he fet".





"No et puc comentar res. De la meva vida us parlo tot el que vulgui, de la vida dels altres no parlaré", ha assenyalat quan li hem preguntat pel difícil moment d'Antonio David, confessant el seu suport al seu amic a l'afirmar " tant de bo totes les famílies del món, perquè la vida és molt curta i cal estar bé tothom ".





Sense confirmar si ha vist la docusèrie de Rocío Carrasco, Pitingo ha esquivat contestar si confia en Antonio David perquè "no opino de la vida dels altres". Això sí, encara Olga haurà de trucar-li per demanar-li que sigui el padrí de la petita, l'artista no dubta a confessar que acceptarà "encantat" de ser el padrí de "Lolilla, una nena petita que no té culpa de res". "Cal arreglar la gent gran, la família, no només ells. Tota la família per viure bé i ja està".