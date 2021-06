En un any tindrem una APP europea per guardar el nostre DNI, carnet de conduir i targetes digitals

Magrethe Vestager, vicepresidenta executiva per a Una Europa Preparada per a l’Era Digital/@EP







Serà només pitjant un botó. És d'aquesta manera com la Comissió Europea va proposar el dijous passat la creació d'una aplicació que permetrà guardar al mòbil permisos de conduir, títols, comptes bancaris o el mateix DNI. Aquesta identitat digital europea reconeguda en els 27 estats membre, estarà a disposició de la ciutadania, els residents i les empreses a la Unió Europea i estarà "completament operativa" aproximadament en un any, segons ha avançat el Financial Times.





Les grans plataformes tecnològiques hauran d’acceptar l’ús de les carteres d’identitat digital europea quan ho demani l’usuari i serà el mateix ciutadà qui decidirà si les vol fer servir o no.





La nova proposta digital pretén que sigui com portar una cartera física dins l'smartphone i haurà de permetre "fer a qualsevol estat membre el que fem a casa nostra sense cap mena de cost afegit i amb menys obstacles, ja sigui llogar un pis o obrir un compte bancari en un altre país. I es podrà fer de manera segura i transparent", va declarar la vicepresidenta executiva per a Una Europa Preparada per a l’Era Digital, Magrethe Vestager.





Thierry Breton, comissari del Mercat Interior, va destacar que la identitat digital europea serà "molt còmode" també per fer tràmits amb l’administració nacional, com per exemple, la declaració de la renda o la matriculació en una universitat europea.





D’acord amb el nou reglament, les carteres digitals s'oferiran a la ciutadania i a les empreses encara que podran ser subministrades tant per les administracions públiques com per les entitats privades, sempre que els estats membres les reconeguin.





Les noves carteres d’identitat digital permetran a tots els europeus d'accedir a serveis en línia sense haver de fer servir sistemes d’identificació privats o compartir més dades de les necessàries. D'aquesta manera es vol donar als usuaris el control total sobre les dades que comparteixen.





Perquè això esdevingui una realitat al més aviat possible, la proposta de la Comissió va acompanyada d’una recomanació: demanar als vint-i-set que preparin un conjunt d’eines comunes d’aquí al setembre de 2022 per tal que comencin a preparar el treball legal. Aquest conjunt d’eines haurà d’incloure l’arquitectura, les normes i les pautes tècniques en matèria de bones pràctiques.





Una Europa més en línia

La identitat digital europea també ajudarà a assolir els objectius digitals pel 2030 que s'ha marcat la Comissió Europea. Per exemple, d’aquí a nou anys tots els serveis públics essencials hauran d’estar disponibles en línia, tots els ciutadans tindran accés a la seva història clínica de manera electrònica, i es preveu que el 80 % dels ciutadans faci servir un sistema d'identitat digital.