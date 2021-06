Pedro Sánchez i el president italià, Mario Draghi, debatràn a Barcelona sobre els fons Next Generation

@EP





Els presidents dels governs d’Espanya, Pedro Sánchez, i d’Itàlia, Mario Draghi, visitaran Barcelona el proper 18 de juny per participar en la primera jornada del XVIII Fòrum de Diàleg Espanya-Itàlia. La jornada anirà precedida per un debat sobre els fons Next Generation i la Transició Energètica en el qual participaran Roberto Cingolani, ministre italià de Transició Ecològica, Sara Aagesen, secretaria d'estat d’Energia, Maurici Lucena, president d’AENA i els consellers delegats d'Enel i Grimaldi Lines Espanya, Francesco Starace i Mario Massarotti.





El Fòrum, que se celebra des del 1999, torna a Barcelona on s’havia fet els darrers anys abans del Procés. Josep A. Duran i Lleida, coordinador de l'esdeveniment juntament amb l'exprimer ministre italià Enrico Letta, ha valorat molt positivament que, "per primera vegada en els darrers anys es faci a Catalunya una reunió internacional amb la presència i intervenció de dos membres de la Comissió de la UE, del President del Parlament Europeu, de diversos ministres i dels primers ministres d’Espanya i Itàlia".





Durant aquests dos dies, el XVIII Fòrum de Diàleg Espanya-Itàlia dedicarà gran part dels seus debats als Next Generation EU, als plans nacionals de reformes i inversions, centrats especialment en la transició verda i digital, i al futur d'Europa. Segons Duran i Lleida “per a Espanya i Itàlia, aprofitar bé o no aquests fons és com garantir continuar el camí del progrés econòmic i social o quedar endarrerits per dècades”.





Al llarg de les ponències organitzades pel Fòrum també hi participaran destacades personalitats del món de la política europea i espanyola com Antonio Tajani, president de la comissió d’Afers Constitucionals del Parlament Europeu, Josep Borrell, vicepresident de la Comissió Europea i Alt Representant de la UE per a Afers Exteriors i Política de Seguretat comuna o Nadia Calviño, vicepresidenta segona del Govern i ministra d’Afers Econòmics i Transformació Digital.