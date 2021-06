Indignació a Lleida perquè un partit de l'Ajuntament demana que li treguin una multa a un simpatitzant

@MariolaMoviment







El comú, partit que governa a l'Ajuntament de Lleida amb JxCat i ERC, ha considerat aquest divendres "inadmissible la sanció de 600 euros" que la Policia Local ha imposat a un membre de Mariola en Moviment, un col·lectiu de barri de la Mariola, per col·locar una pancarta a la façana de l'Ajuntament al juliol de 2019, en una acampada per reclamar ajudes per a persones en situació de vulnerabilitat.













David Salcedo que en les últimes eleccions municipals era el número 11 de la llista del Comú ha afirmat als mitjans que "la pancarta era a terra, van arribar dos urbans i un ens va dir que la traguéssim perquè obstaculitzava la via pública, una companya s'estava encarant a l'urbà i jo li vaig dir que li féssim cas a l'agent i vaig agafar la pancarta de terra i la vaig posar a la paret ", ha explicat





Mentre que el partit on va concórrer a les eleccions ha afegit "considerem inadmissible que es sancioni a persones que legítimament protesten en defensa dels drets fonamentals per posar una pancarta", ha afirmat El comú aquest divendres en un comunicat.





El comú ha defensat el dret a la protesta i ha demanat la revisió d'ofici del procediment sancionador a l'activista de Mariola en Moviment. La formació ha afegit que l'Ajuntament ha de vetllar perquè tots els ciutadans puguin exercir el dret a la protesta i ha mostrat la seva confiança que "actuï amb diligència davant la vulneració d'aquest dret".









La sanció està datada el 18 de maig i té una quantia de 601 euros per una falta tipificada com a greu "per resistència o desobediència a l'autoritat".





